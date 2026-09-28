Ворог ударив по житловому сектору на Рівненщині, постраждалих немає

Уночі Росія атакувала житловий сектор на Рівненщині - пошкоджено приватний будинок. Люди, на щастя, поранень не зазнали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

Під час чергової повітряної атаки на Рівненщину було пошкоджено приватний будинок. Люди, на щастя, поранень не зазнали.

Коваль повідомив, що виїхав на місце події - там уже працюють представники всіх відповідних служб.