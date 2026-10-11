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Лікарі майже добу боролися за життя 13-річного Максима, пораненого під час атаки РФ

02:44 11.10.2026 Нд
1 хв
aimg Катерина Коваль
Лікарі майже добу боролися за життя 13-річного Максима, пораненого під час атаки РФ Фото: медики надавали підлітку допомогу протягом доби (Getty Images)
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На Рівненщині помер 13-річний Максим, який дістав поранення під час російської атаки на область 9 жовтня. Медики майже добу боролися за його життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рокитнівської громади Григорія Таргонського.

Усі ці години рідні та односельці сподівалися, що хлопчика вдасться врятувати.

"Майже добу лікарі боролися за життя 13-річного хлопчика. Увесь цей час люди молилися, сподіваючись на диво... На жаль, дива не сталося. Попри зусилля медиків, його життя обірвалося", - написав Таргонський.

Поховають Максима 11 жовтня в селі Буда.

Під час російської атаки на Рівненщину було пошкоджено житловий будинок. Тоді повідомлялося про сімох постраждалих, серед яких був і Максим.

Того ж ранку, 9 жовтня, росіяни атакували й Запоріжжя, де загинула людина. А вранці 10 жовтня удар по п'ятиповерхівці в Запоріжжі забрав життя ще двадцятьох людей.

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