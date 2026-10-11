Лікарі майже добу боролися за життя 13-річного Максима, пораненого під час атаки РФ

На Рівненщині помер 13-річний Максим, який дістав поранення під час російської атаки на область 9 жовтня. Медики майже добу боролися за його життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рокитнівської громади Григорія Таргонського.

"Майже добу лікарі боролися за життя 13-річного хлопчика. Увесь цей час люди молилися, сподіваючись на диво... На жаль, дива не сталося. Попри зусилля медиків, його життя обірвалося", - написав Таргонський.

Усі ці години рідні та односельці сподівалися, що хлопчика вдасться врятувати.

Під час російської атаки на Рівненщину було пошкоджено житловий будинок. Тоді повідомлялося про сімох постраждалих, серед яких був і Максим.

Того ж ранку, 9 жовтня, росіяни атакували й Запоріжжя, де загинула людина. А вранці 10 жовтня удар по п'ятиповерхівці в Запоріжжі забрав життя ще двадцятьох людей.