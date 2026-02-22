Через атаку РФ частина поїздів змінила маршрути: оновлення від "Укрзалізниці"

Після нічної атаки на Київщині частина поїздів курсує за зміненими маршрутами. У зв’язку з цим можливі відхилення від графіка руху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Читайте також: Люди під завалами, знеструмлення та пожежі: все про атаку РФ на Київщину, Одесу та регіони
В "Укрзалізниці" зазначили, що моніторингові групи працюють у посиленому режимі, а рух організовують з урахуванням безпекової ситуації. Пасажирів просять стежити за сповіщеннями в офіційному застосунку "УЗ" та оголошеннями на вокзалах і в поїздах.
Регіональні поїзди тимчасово курсують до та з Конотопа. Також на ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.
Від Лозової у напрямку Краматорська пасажири добираються автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове - Херсон гарантовано очікуватиме трансфер із Краматорська.
Регіональні експреси ізюмського напрямку продовжують курсувати за розкладом.
Окрім цього, через обрив контактного дроту на Харківщині тимчасово не курсуватимуть приміські рейси №6145/6146 Харків-Пас. - Золочів та №6159/6160 Золочів - Харків-Пас.
Рух між Дніпром і Запоріжжям наразі організовано переважно із залученням автобусних перевізників.
"Укрзалізниця" закликає пасажирів орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів, а також увімкнути push-сповіщення в застосунку компанії для оперативного отримання інформації.
Нагадаємо, Росія активізувала удари по цивільній залізничній інфраструктурі на півночі України. Унаслідок атак безпілотників на Сумщині та Чернігівщині були пошкоджені локомотив, дизель-поїзд і залізничні колії, а також постраждав працівник залізниці.
Крім того, 27 січня окупанти атакували дронами пасажирський потяг сполученням "Чоп - Харків - Барвінкове" у Харківській області, що спричинило загиблих і поранених серед пасажирів.
Після цих інцидентів "Укрзалізниця" повідомила про скасування частини рейсів і тимчасові зміни в розкладі приміських поїздів на Харківщині.
Також через безпекову ситуацію компанія запровадила обмеження руху поїздів у чотирьох областях, а на напрямках, де залізничне сполучення наразі неможливе, для пасажирів організували автобусні трансфери.