Через атаку РФ частина поїздів змінила маршрути: оновлення від "Укрзалізниці"

Росія тероризує залізницю

Нагадаємо, Росія активізувала удари по цивільній залізничній інфраструктурі на півночі України. Унаслідок атак безпілотників на Сумщині та Чернігівщині були пошкоджені локомотив, дизель-поїзд і залізничні колії, а також постраждав працівник залізниці.

Крім того, 27 січня окупанти атакували дронами пасажирський потяг сполученням "Чоп - Харків - Барвінкове" у Харківській області, що спричинило загиблих і поранених серед пасажирів.

Після цих інцидентів "Укрзалізниця" повідомила про скасування частини рейсів і тимчасові зміни в розкладі приміських поїздів на Харківщині.

Також через безпекову ситуацію компанія запровадила обмеження руху поїздів у чотирьох областях, а на напрямках, де залізничне сполучення наразі неможливе, для пасажирів організували автобусні трансфери.