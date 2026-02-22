Из-за атаки РФ часть поездов изменила маршруты: обновление от "Укрзализныци"

Киевщина и общая ситуация

В "Укрзалізниці" отметили, что мониторинговые группы работают в усиленном режиме, а движение организуют с учетом ситуации с безопасностью. Пассажиров просят следить за оповещениями в официальном приложении "УЗ" и объявлениями на вокзалах и в поездах.

Сумщина и Черниговщина

Региональные поезда временно курсируют в и из Конотопа. Также на нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковщина и Донецкая область

От Лозовой в направлении Краматорска пассажиры добираются автобусами. Поезд №101/102 Барвенково - Херсон гарантированно будет ожидать трансфер из Краматорска.

Региональные экспрессы изюмского направления продолжают курсировать по расписанию.

Кроме этого, из-за обрыва контактного провода на Харьковщине временно не будут курсировать пригородные рейсы №6145/6146 Харьков-Пас. - Золочев и №6159/6160 Золочев - Харьков-Пас.

Запорожье

Движение между Днепром и Запорожьем пока организовано преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.

"Укрзализныця" призывает пассажиров ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов, а также включить push-оповещения в приложении компании для оперативного получения информации.