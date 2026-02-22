RU

Из-за атаки РФ часть поездов изменила маршруты: обновление от "Укрзализныци"

Иллюстративное фото: из-за атаки РФ часть поездов изменила маршруты (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

После ночной атаки на Киевщине часть поездов курсирует по измененным маршрутам. В связи с этим возможны отклонения от графика движения.

Киевщина и общая ситуация

В "Укрзалізниці" отметили, что мониторинговые группы работают в усиленном режиме, а движение организуют с учетом ситуации с безопасностью. Пассажиров просят следить за оповещениями в официальном приложении "УЗ" и объявлениями на вокзалах и в поездах.

Сумщина и Черниговщина

Региональные поезда временно курсируют в и из Конотопа. Также на нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковщина и Донецкая область

От Лозовой в направлении Краматорска пассажиры добираются автобусами. Поезд №101/102 Барвенково - Херсон гарантированно будет ожидать трансфер из Краматорска.

Региональные экспрессы изюмского направления продолжают курсировать по расписанию.

Кроме этого, из-за обрыва контактного провода на Харьковщине временно не будут курсировать пригородные рейсы №6145/6146 Харьков-Пас. - Золочев и №6159/6160 Золочев - Харьков-Пас.

Запорожье

Движение между Днепром и Запорожьем пока организовано преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.

"Укрзализныця" призывает пассажиров ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов, а также включить push-оповещения в приложении компании для оперативного получения информации.

 

Россия терроризирует железную дорогу

Напомним, Россия активизировала удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре на севере Украины. В результате атак беспилотников на Сумщине и Черниговщине были повреждены локомотив, дизель-поезд и железнодорожные пути, а также пострадал работник железной дороги.

Кроме того, 27 января оккупанты атаковали дронами пассажирский поезд сообщением "Чоп - Харьков - Барвенково" в Харьковской области, что привело к погибшим и раненым среди пассажиров.

После этих инцидентов "Укрзализныця" сообщила об отмене части рейсов и временных изменениях в расписании пригородных поездов на Харьковщине.

Также из-за ситуации с безопасностью компания ввела ограничения движения поездов в четырех областях, а на направлениях, где железнодорожное сообщение пока невозможно, для пассажиров организовали автобусные трансферы.

