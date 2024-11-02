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Через атаку дронів виникли проблеми зі світлом у Києві та області: що відомо

Фото: через атаку дронів виникли проблеми зі світлом у Києві та області 2 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч проти 2 листопада російські війська атакували Київ і область дронами. Виникли пошкодження електромереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Сьогодні ворог вкотре атакував Київ та область дронами. Внаслідок падіння уламків зафіксовано три факти пошкодження мереж", - йдеться у повідомленні.

Київ

Так, ранкове ураження транзитної високовольтної лінії у Київщині призвело до відключення світла в столиці.

"Частина будинків Голосіївського району залишилась без електрики. Енергетики ДТЕК оперативно перезаживили клієнтів і протягом однієї години повернули світло", - розповіли в компанії.

При цьому сама високовольтна лінія потребує ремонту.

Київська область

Одне пошкодження розподільчих мереж призвело до відключення в Бучанському районі області.

"Вже в 11:47 вдалося повернути світло в усі домівки", - кажуть у ДТЕК.

Крім того, пошкодження мереж зафіксоване в 10:57 в Вишгородському районі. Наразі енергетики продовжують ремонтні роботи.

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 2 листопада запустили по Україні десятки дронів. Більшість із них вдалося збити.

При цьому не обійшлося без ушкоджень та постраждалих. Так, у Києві через падіння уламка дрону сталася пожежа в багатоповерхівці, двоє людей постраждали. Загалом пошкодження фіксувалися в шести районах.

У Київській області через атаку дронів постраждала жінка похилого віку, пошкодження були виявлені в чотирьох районах.

Крім того, у Черкаській області було пошкоджено підприємство, а на Хмельниччині - елеватор.

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