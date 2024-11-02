Через атаку дронів виникли проблеми зі світлом у Києві та області: що відомо

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 2 листопада запустили по Україні десятки дронів. Більшість із них вдалося збити.

При цьому не обійшлося без ушкоджень та постраждалих. Так, у Києві через падіння уламка дрону сталася пожежа в багатоповерхівці, двоє людей постраждали. Загалом пошкодження фіксувалися в шести районах.

У Київській області через атаку дронів постраждала жінка похилого віку, пошкодження були виявлені в чотирьох районах.

Крім того, у Черкаській області було пошкоджено підприємство, а на Хмельниччині - елеватор.

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