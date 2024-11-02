Пошкодження та постраждала: в ОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київську область

В Київській області через атаку дронів 2 листопада постраждала жінка. Також є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"82-річна жінка отримала уламкове поранення через падіння частин БПЛА. Постраждала з ранами голови та гіпертонічним кризом доправлена до однієї з районних лікарень", - розповів він.

За словами голови ОВА, стан жінки задовільний, їй надається вся необхідна медична допомога.

Пошкодження через атаку дронів РФ

Наразі оперативні служби фіксують пошкодження житлових обʼєктів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.

"Деталі будуть повідомлені вже згодом. Повітряна тривога на Київщині триває. Просимо мешканців регіону перебувати в укриттях", - зазначив Кравченко.

Наслідки атаки РФ на Київську область 2 листопада