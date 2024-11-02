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Пошкодження та постраждала: в ОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київську область

Київська область, Субота 02 листопада 2024 11:55
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Пошкодження та постраждала: в ОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київську область Фото: в Київській області через атаку дронів 2 листопада постраждала жінка (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

В Київській області через атаку дронів 2 листопада постраждала жінка. Також є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"82-річна жінка отримала уламкове поранення через падіння частин БПЛА. Постраждала з ранами голови та гіпертонічним кризом доправлена до однієї з районних лікарень", - розповів він.

За словами голови ОВА, стан жінки задовільний, їй надається вся необхідна медична допомога.

Пошкодження через атаку дронів РФ

Наразі оперативні служби фіксують пошкодження житлових обʼєктів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.

"Деталі будуть повідомлені вже згодом. Повітряна тривога на Київщині триває. Просимо мешканців регіону перебувати в укриттях", - зазначив Кравченко.

Наслідки атаки РФ на Київську область 2 листопада

Атаки РФ на Київську область

Російські війська практично щоночі атакують Київську область. У регіоні працюють сили ППО, які відбивають атаки РФ на підступах до Києва.

Більшість ушкоджень у Київській області виникає через падіння уламків. Також часто страждають і люди. Наприклад, у червні у Київській області через атаку ракет постраждали двоє людей.

Що стосується обстрілу 2 листопада, то частина російського дрону впала на трасу Р-30 у Київській області, через що виникли проблеми з рухом у бік Ірпеня.

Загалом у ніч на 2 листопада РФ запустила по Україні 70 дронів. ППО збило більше половини російських безпілотників.

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