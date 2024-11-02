Атака дронів у Черкаській області: пошкоджено підприємство

Черкаську область атакували російські дрони в ніч проти 2 листопада. Пошкоджено підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця в Telegram .

"По ворожих повітряних цілях працювали засоби ППО. Три одиниці локаційно втрачено", - зазначив Табурець.

Загалом, за даними голови ОВА, 2 листопада в області розпочалась із тривог, зокрема остання тривала понад п'ять годин поспіль.

"За попередніми даними, унаслідок падіння БПЛА на Золотоніщині пошкоджено майно одного з підприємств", - розповів він, додавши, що минулось без потерпілих.

Обстріл РФ по Україні

У ніч проти 2 листопада російські війська запустили по Україні 70 дронів-камікадзе. ППО збила більше половини російських дронів.

Зокрема, у Києві тривога оголошувалась кілька разів, лише за ранок – двічі. Ушкодження через падіння уламків дронів виявлено у шести районах. Двоє людей, зокрема поліцейський, постраждали.

На Київщині, де сили ППО відбивали атаку на підступах до столиці, постраждала жінка. Також пошкодження через падіння уламків дронів виявлено у чотирьох районах.

Зазначимо, що на атаку дронів Україною вже відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, терористи вміють використовувати час, який дає їм нерішучість світу.

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