У Києві зросла кількість постраждалих після падіння уламків дронів на будинок

У Києві зросла кількість постраждалих через падіння уламків дронів на житловий будинок. Зараз їх уже двоє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За даними Кличка, одного з них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці.

"Наразі двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БПЛА", - розповів він.

Атака РФ на Київ

У ніч проти 2 листопада російські війська знову намагалися атакувати Київ. Фіксувалося падіння уламків дронів одразу у двох районах. Відбулася пожежа у житловій багатоповерхівці.

До цього повідомлялося про одного постраждалого. Додамо, що тривогу у Києві оголосили близько 5:00 ранку. На даний момент у Києві не було оголошено відбою тривоги, гримлять вибухи, працює ППО.

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