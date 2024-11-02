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Из-за атаки дронов возникли проблемы со светом в Киеве и области: что известно

Фото: из-за атаки дронов возникли проблемы со светом в Киеве и области 2 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 2 ноября российские войска атаковали Киев и область дронами. Возникли повреждения электросетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Сегодня враг еще раз атаковал Киев и область дронами. В результате падения обломков зафиксировано три факта повреждения сетей", - говорится в сообщении.

Киев

Так, утреннее поражение транзитной высоковольтной линии в Киевской области привело к отключению света в столице.

"Часть домов Голосеевского района осталась без электричества. Энергетики ДТЭК оперативно перезаживили клиентов и в течение одного часа вернули свет", - рассказали в компании.

При этом самая высоковольтная линия нуждается в ремонте.

Киевская область

Одно повреждение распределительных сетей привело к отключению в Бучанском районе области.

"Уже в 11:47 удалось вернуть свет во все дома", - говорят в ДТЭК.

Кроме того, повреждение сетей зафиксировано в 10:57 в Вышгородском районе. В настоящее время энергетики продолжают ремонтные работы.

Атака РФ по Украине

Российские войска в ночь на 2 ноября запустили по Украине десятки дронов. Большую часть из них удалось сбить.

При этом не обошлось без повреждений и пострадавших. Так, в Киеве из-за падения обломка дрона произошел пожар в многоэтажке, два человека пострадали. В общей сложности, повреждения фиксировались в шести районах.

В Киевской области из-за атаки дронов пострадала пожилая женщина, повреждения были обнаружены в четырех районах.

Кроме того, в Черкасской области было повреждено предприятие, а в Хмельницкой области - элеватор.

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