Дрони знову били по енергетиці: Міненерго повідомило про нові знеструмлення
Унаслідок дронових ударів по енергооб’єктах на ранок, 31 жовтня, у кількох областях України зафіксовані нові знеструмлення. Також по всій країні будуть діяти погодинні графіки відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго та НЕК "Укренерго".
Наслідки атак
В усіх регіонах України сьогодні 31 жовтня вимушено застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії через атаку російських безпілотників на енергооб’єкти. На ранок зафіксовані знеструмлення.
Як вказано, проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми.
Заходи для стабільності системи
"На сьогодні заплановано, що з 00:00 до 24:00 по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - йдеться у повідомленні Міненерго.
Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо в пікові години споживання вранці та ввечері, щоб знизити навантаження на систему. Не рекомендується вмикати одночасно кілька потужних приладів до кінця доби.
Ситуація зі споживанням
Споживання електроенергії залишається високим. Станом на 6:30 31 жовтня воно було на 2,8% нижчим, ніж на цю ж годину попереднього дня, через вимушене застосування заходів обмеження у всіх областях.
Енергетики зазначили, що через наслідки трьох масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця в усіх регіонах України сьогодні застосовуються обмеження споживання. Погодинні відключення триватимуть у межах 0,5–3 черг.
Обстріл України 31 жовтня
Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 31 жовтня, атакували ударними безпілотниками об'єкти енергетики у Одеській області. В результаті обстрілу виникла пожежа.
Також повідомлялось, що росіяни нанесли серію дронових ударів по Сумах. В результаті обстрілу по допомогу звернулися 15 постраждалих, серед них - діти.
Де і як сьогодні вимикатимуть світло та детальніше про графіки по всій Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.