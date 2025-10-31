ua en ru
Дрони знову били по енергетиці: Міненерго повідомило про нові знеструмлення

П'ятниця 31 жовтня 2025 11:20
Дрони знову били по енергетиці: Міненерго повідомило про нові знеструмлення Фото ілюстративне: через атаки РФ є нові знеструмлення в Україні (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Унаслідок дронових ударів по енергооб’єктах на ранок, 31 жовтня, у кількох областях України зафіксовані нові знеструмлення. Також по всій країні будуть діяти погодинні графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго та НЕК "Укренерго".

Наслідки атак

В усіх регіонах України сьогодні 31 жовтня вимушено застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії через атаку російських безпілотників на енергооб’єкти. На ранок зафіксовані знеструмлення.

Як вказано, проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми.

Заходи для стабільності системи

"На сьогодні заплановано, що з 00:00 до 24:00 по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - йдеться у повідомленні Міненерго.

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо в пікові години споживання вранці та ввечері, щоб знизити навантаження на систему. Не рекомендується вмикати одночасно кілька потужних приладів до кінця доби.

Ситуація зі споживанням

Споживання електроенергії залишається високим. Станом на 6:30 31 жовтня воно було на 2,8% нижчим, ніж на цю ж годину попереднього дня, через вимушене застосування заходів обмеження у всіх областях.

Енергетики зазначили, що через наслідки трьох масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця в усіх регіонах України сьогодні застосовуються обмеження споживання. Погодинні відключення триватимуть у межах 0,5–3 черг.

Обстріл України 31 жовтня

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 31 жовтня, атакували ударними безпілотниками об'єкти енергетики у Одеській області. В результаті обстрілу виникла пожежа.

Також повідомлялось, що росіяни нанесли серію дронових ударів по Сумах. В результаті обстрілу по допомогу звернулися 15 постраждалих, серед них - діти.

Де і як сьогодні вимикатимуть світло та детальніше про графіки по всій Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

