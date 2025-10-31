ua en ru
Дроны снова били по энергетике: Минэнерго сообщило о новых обесточиваниях

Пятница 31 октября 2025 11:20
Дроны снова били по энергетике: Минэнерго сообщило о новых обесточиваниях Фото иллюстративное: из-за атак РФ есть новые обесточивания в Украине (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В результате дроновых ударов по энергообъектам на утро, 31 октября, в нескольких областях Украины зафиксированы новые обесточивания. Также по всей стране будут действовать почасовые графики отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго и НЭК"Укрэнерго".

Последствия атак

Во всех регионах Украины сегодня 31 октября вынужденно применяются графики почасовых отключений электроэнергии из-за атаки российских беспилотников на энергообъекты. На утро зафиксированы обесточивания.

Как указано, проводятся ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры, получивших повреждения в результате обстрелов. Осуществляется комплекс мероприятий для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы.

Мероприятия для стабильности системы

"На сегодня запланировано, что с 00:00 до 24:00 по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - говорится в сообщении Минэнерго.

Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером, чтобы снизить нагрузку на систему. Не рекомендуется включать одновременно несколько мощных приборов до конца суток.

Ситуация с потреблением

Потребление электроэнергии остается высоким. По состоянию на 6:30 31 октября оно было на 2,8% ниже, чем на этот же час предыдущего дня, из-за вынужденного применения мер ограничения во всех областях.

Энергетики отметили, что из-за последствий трех массированных ракетно-дронных атак на энергосистему в течение этого месяца во всех регионах Украины сегодня применяются ограничения потребления. Почасовые отключения будут продолжаться в пределах 0,5-3 очередей.

Обстрел Украины 31 октября

Напомним, российские войска сегодня ночью, 31 октября, атаковали ударными беспилотниками объекты энергетики в Одесской области. В результате обстрела возник пожар.

Также сообщалось, что россияне нанесли серию дроновых ударов по Сумах. В результате обстрела за помощью обратились 15 пострадавших, среди них - дети.

Где и как сегодня будут выключать свет и подробнее о графиках по всей Украине - читайте в материале РБК-Украина.

