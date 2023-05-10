Через агресію РФ світ став більш нестабільним. У Японії пояснили наміри відрити офіс НАТО

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі зазначив, що переговори щодо відкриття офісу зв’язку НАТО в Токіо ведуться, але жодні деталі ще не визначені.

Зазначається, що Хаясі назвав вторгнення Росії в Україну подією, яка мала наслідки далеко за межами Європи, що змусило Японію переглянути регіональну безпеку.

"Причина, чому ми це обговорюємо, полягає в тому, що після агресії Росії проти України світ (став - ред.) більш нестабільним. Те, що відбувається у Східній Європі, не обмежується питанням Східної Європи, і це безпосередньо впливає на ситуацію тут, у Тихому океані. Ось чому співпраця між нами у Східній Азії та НАТО стає... дедалі важливішою", - сказав він.

Відкриття офісу зв’язку НАТО в Японії стало б важливою подією для західного альянсу на тлі поглиблення геополітичних розломів і, ймовірно, викликало критику з боку китайського уряду, який раніше застерігав від такого кроку.

Офіс зв’язку в Японії дозволить проводити обговорення з партнерами НАТО з безпеки, такими як Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія, щодо геополітичних викликів, нових і руйнівних технологій і кіберзагроз.

Хаясі підкреслив те, що він назвав "суворим і складним" регіональним середовищем безпеки в Японії, зазначивши, що окрім посилення російської агресії, Токіо також бореться з ядерною Північною Кореєю та Китаєм.

Так, Китай нарощує свої військово-морські та військово-повітряні сили в районах поблизу Японії, одночасно претендуючи на острови Сенкаку, які контролює Японія в Східно-Китайському морі як свою суверенну територію. З огляду на зростаючі тертя, Японія нещодавно оголосила про плани щодо найбільшого нарощування військової сили з часів Другої світової війни.

До того ж, напруга між Японією та Росією також зросла в останні місяці, частково підживлюючись російськими військовими навчаннями у водах між двома країнами та спільним китайсько-російським військово-морським патрулюванням у західній частині Тихого океану поблизу Японії.

У квітні російські військові кораблі провели протичовнові навчання в Японському морі, а в березні російські ракетні катери випустили крилаті ракети по фіктивній цілі в тих же водах. А після несподіваного візиту прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди в Україну в березні два російські стратегічні бомбардувальники, що здатні нести ядерну зброю, понад сім годин літали над водами біля японського узбережжя.

Незважаючи на зростання регіональної напруженості, Хаясі сказав, що потенційне відкриття офісу не спрямоване на конкретні країни: "Це не призначено… для того, щоб надіслати повідомлення".

Він додав, що Японія та інші країни все ще повинні співпрацювати з Китаєм у більш масштабних питаннях, таких як зміна клімату та пандемія Covid-19, і що Токіо хоче "конструктивних і стабільних відносин" з Пекіном.