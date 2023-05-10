Из-за агрессии РФ мир стал более нестабильным. В Японии объяснили намерения открыть офис НАТО

Министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяси отметил, что переговоры по открытию офиса связи НАТО в Токио ведутся, но никакие детали еще не определены.

Отмечается, что Хаяси назвал вторжение России в Украину событием, которое повлекло последствия далеко за пределами Европы, что заставило Японию пересмотреть региональную безопасность.

"Причина, почему мы это обсуждаем, состоит в том, что после агрессии России против Украины мир (стал - ред.) более нестабильным. То, что происходит в Восточной Европе, не ограничивается вопросом Восточной Европы, и это напрямую влияет на ситуацию здесь, в Тихом океане. Вот почему сотрудничество между нами в Восточной Азии и НАТО становится... все более важным", - сказал он.

Открытие офиса связи НАТО в Японии стало бы важным событием для западного альянса на фоне углубления геополитических разломов и, вероятно, вызвало критику со стороны китайского правительства, которые ранее предостерегал от такого шага.

Офис связи в Японии позволит проводить обсуждения с партнерами НАТО по безопасности, такими как Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, по геополитическим вызовам, новым и разрушительным технологиям и киберугрозам.

Хаяси подчеркнул то, что он назвал "строгой и сложной" региональной средой безопасности в Японии, отметив, что кроме усиления российской агрессии, Токио также борется с ядерной Северной Кореей и Китаем.

Так, Китай наращивает свои военно-морские и военно-воздушные силы в районах близ Японии, одновременно претендуя на острова Сэнкаку, которые контролирует Япония в Восточно-Китайском море как свою суверенную территорию. Учитывая растущие трения, Япония недавно объявила о планах по наибольшему наращиванию военной силы со времен Второй мировой войны.

К тому же напряжение между Японией и Россией также возросло в последние месяцы, частично подпитываясь российскими военными учениями в водах между двумя странами и совместным китайско-российским военно-морским патрулированием в западной части Тихого океана вблизи Японии.

В апреле российские военные корабли провели противолодочные учения в Японском море, а в марте российские ракетные катера выпустили крылатые ракеты по фиктивной цели в тех же водах. А после неожиданного визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Украину в марте два российских стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие, более семи часов летали над водами у японского побережья.

Несмотря на рост региональной напряженности, Хаяси сказал, что потенциальное открытие офиса не направлено на конкретные страны: "Это не предназначено… для того, чтобы отправить сообщение".

Он добавил, что Япония и другие страны все еще должны сотрудничать с Китаем по более масштабным вопросам, таким как изменение климата и пандемия Covid-19, и что Токио хочет "конструктивных и стабильных отношений" с Пекином.