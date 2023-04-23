Для захисту від Китаю: Японія прискорить виробництво підводних дронів

Фото: Японія розробляє підводні дрони, щоб захищатись від Китаю (GettyImages)

Японія сприятиме прискореній розробці та виробництва безпілотних підводних дронів для зміцнення безпеки в морі через зростання військової загрози з боку Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.