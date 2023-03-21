Україна та Японія домовилися про особливе глобальне партнерство

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ", про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Цей документ відображає наші цінності, які ми разом захищаємо, і наші прагнення, які ще належить реалізувати. Ми досягли найзмістовніших відносин за понад 30 років, але це лише фундамент для того, що можемо досягти надалі", - зазначив глава держави.

При цьому він додав, що співпраця України та Японії посилить глобальну безпеку та наближає час, коли знову настане мир.