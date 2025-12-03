Через 10 років ВВП України може перевершити російський, - Рубіо

Якщо "робити правильні речі", ВВП України через 10 років може перевищити ВВП Росії.
Як повідомляє РБК-Україна, пре це державний секретар США Марко Рубіо заявив в інтерв’ю Fox News.
За його словами, Вашингтон хоче, щоб після війни економіка Україна "не просто відновилася, а почала процвітати".
"Вони (українці - ред.) насправді незалежні та суверенні. І слід дозволити їхній економіці не просто відновитися, а процвітати, і перетворити її на історію процвітання. Саме цього ми намагаємося досягти", - сказав держсекретар США.
На думку Рубіо, якщо зробити "правильні речі", то ВВП України через 10 років може перевершити російський.
"На що може погодитися Україна, враховуючи всю динаміку, про яку я щойно говорив, і на що погодиться Росія? Зрештою, це не залежить від нас. Це не наша війна. Ми не воюємо. Це не американські солдати. Це відбувається на іншому континенті. Ми займаємося цим, тому що тільки ми можемо це зробити", - додав він.
Нагадаємо, прогноз уряду на 2025 рік передбачає зростання ВВП на 2,7%.
Водночас Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання ВВП України у 2025 році на 1,9%.
Також Кабінет міністрів прогнозує уповільнення зростання економіки України у 2026 році до 2,4%.
МВФ поки що офіційно не змінював свого сценарію тривалості війни в Україні: базовий сценарій за червень передбачає кінець війни наприкінці 2025 року, негативний - у середині 2026 року.
Цей сценарій відображений в останньому прогнозі щодо зростання економіки України за жовтень. Фонд очікує зростання ВВП у 2025 році на 2,0% і стрибок на 4,8% у 2026 році.