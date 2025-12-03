Через 10 років ВВП України може перевершити російський, - Рубіо

За його словами, Вашингтон хоче, щоб після війни економіка Україна "не просто відновилася, а почала процвітати".

"Вони (українці - ред.) насправді незалежні та суверенні. І слід дозволити їхній економіці не просто відновитися, а процвітати, і перетворити її на історію процвітання. Саме цього ми намагаємося досягти", - сказав держсекретар США.

На думку Рубіо, якщо зробити "правильні речі", то ВВП України через 10 років може перевершити російський.

"На що може погодитися Україна, враховуючи всю динаміку, про яку я щойно говорив, і на що погодиться Росія? Зрештою, це не залежить від нас. Це не наша війна. Ми не воюємо. Це не американські солдати. Це відбувається на іншому континенті. Ми займаємося цим, тому що тільки ми можемо це зробити", - додав він.