Через 10 лет ВВП Украины может превзойти российский, - Рубио

По его словам, Вашингтон хочет, чтобы после войны экономика Украины "не просто восстановилась, а начала процветать".

"Они (украинцы - ред.) на самом деле независимы и суверенны. И следует позволить их экономике не просто восстановиться, а процветать, и превратить ее в историю процветания. Именно этого мы пытаемся достичь", - сказал госсекретарь США.

По мнению Рубио, если сделать "правильные вещи", то ВВП Украины через 10 лет может превзойти российский.

"На что может согласиться Украина, учитывая всю динамику, о которой я только что говорил, и на что согласится Россия? В конце концов, это не зависит от нас. Это не наша война. Мы не воюем. Это не американские солдаты. Это происходит на другом континенте. Мы занимаемся этим, потому что только мы можем это сделать", - добавил он.