Через 10 лет ВВП Украины может превзойти российский, - Рубио

Если "делать правильные вещи", ВВП Украины через 10 лет может превысить ВВП России.
Как сообщает РБК-Украина, пре это государственный секретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News.
По его словам, Вашингтон хочет, чтобы после войны экономика Украины "не просто восстановилась, а начала процветать".
"Они (украинцы - ред.) на самом деле независимы и суверенны. И следует позволить их экономике не просто восстановиться, а процветать, и превратить ее в историю процветания. Именно этого мы пытаемся достичь", - сказал госсекретарь США.
По мнению Рубио, если сделать "правильные вещи", то ВВП Украины через 10 лет может превзойти российский.
"На что может согласиться Украина, учитывая всю динамику, о которой я только что говорил, и на что согласится Россия? В конце концов, это не зависит от нас. Это не наша война. Мы не воюем. Это не американские солдаты. Это происходит на другом континенте. Мы занимаемся этим, потому что только мы можем это сделать", - добавил он.
Напомним, прогноз правительства на 2025 год предусматривает рост ВВП на 2,7%.
В то же время Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост ВВП Украины в 2025 году на 1,9%.
Также Кабинет министров прогнозирует замедление роста экономики Украины в 2026 году до 2,4%.
МВФ пока официально не менял свой сценарий продолжительности войны в Украине: базовый сценарий за июнь предусматривает конец войны в конце 2025 года, отрицательный - в середине 2026 года.
Этот сценарий отражен в последнем прогнозе по росту экономики Украины за октябрь. Фонд ожидает роста ВВП в 2025 году на 2,0% и скачок на 4,8% в 2026 году.