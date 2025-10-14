ua en ru
МВФ покращив прогноз щодо курсу: коли долар коштуватиме 50 гривень

Україна, Вівторок 14 жовтня 2025 17:01
МВФ покращив прогноз щодо курсу: коли долар коштуватиме 50 гривень Фото: МВФ чекає на долар по 50 гривень тільки у 2029 році (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року. Долар коштуватиме 50 гривень тільки у 2029 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз World Economic Outlook (WEO) Міжнародного валютного фонду за жовтень 2025 року.

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

  • 2025 рік - 42,3 грн/долар (прогноз за квітень - 42,5 грн/долар)
  • 2026 рік - 45,4 грн/долар (прогноз за квітень - 45,6 грн/долар)
  • 2027 рік - 47,5 грн/долар (прогноз за квітень - 47,5 грн/долар)
  • 2028 рік - 48,7 грн/долар (прогноз за квітень - 48,9 грн/долар)
  • 2029 рік - 50,0 грн/долар (прогноз за квітень - 50,1 грн/долар)
  • 2030 рік - 51,3 грн/долар (прогноз за квітень - 50,6 грн/долар)

Прогноз щодо зростання економіки

МВФ зберіг прогноз щодо зростання економіки України у 2025 році на рівні 2,0%. Очікується, що ВВП України зросте у 2026 році на 4,5%, у 2027 році зростання буде на рівні 4,8%.

Це відповідає базовому сценарію МВФ, за яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року.

Курс у бюджеті

У бюджет на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45,0 грн/долар. Однак уряд істотно поліпшив прогноз курсу долара під час підготовки проєкту бюджету на 2026 рік. Тепер середній курс у 2025 році очікується на рівні 42,4 грн/долар.

Нагадаємо, 15 вересня Кабмін подав у Раду проєкт бюджету на 2026 рік. Він підготовлений за сценарієм 2, який передбачає більш тривалу війну.

У проєкті держбюджету на 2026 рік середній курс становить 45,7 грн/долар.

