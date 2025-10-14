МВФ покращив прогноз щодо курсу: коли долар коштуватиме 50 гривень

Фото: МВФ чекає на долар по 50 гривень тільки у 2029 році (Getty Images)

Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року. Долар коштуватиме 50 гривень тільки у 2029 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз World Economic Outlook (WEO) Міжнародного валютного фонду за жовтень 2025 року.

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме: 2025 рік - 42,3 грн/долар (прогноз за квітень - 42,5 грн/долар)

2026 рік - 45,4 грн/долар (прогноз за квітень - 45,6 грн/долар)

2027 рік - 47,5 грн/долар (прогноз за квітень - 47,5 грн/долар)

2028 рік - 48,7 грн/долар (прогноз за квітень - 48,9 грн/долар)

2029 рік - 50,0 грн/долар (прогноз за квітень - 50,1 грн/долар)

2030 рік - 51,3 грн/долар (прогноз за квітень - 50,6 грн/долар) Прогноз щодо зростання економіки МВФ зберіг прогноз щодо зростання економіки України у 2025 році на рівні 2,0%. Очікується, що ВВП України зросте у 2026 році на 4,5%, у 2027 році зростання буде на рівні 4,8%. Це відповідає базовому сценарію МВФ, за яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року.