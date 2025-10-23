НБУ погіршив прогноз зростання економіки України

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2025 році на 1,9%. Прогноз погіршений в порівнянні з липнем цього року (2,1%%).

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube .

За прогнозом НБУ, у 2026 році економіка зросте на 2,0% (попередній прогноз - 2,3%), у 2027 році ВВП збільшиться на 2,8% (попередній прогноз - 2,8%).



Зростання економіки сповільнилося через енергодефіцит

За словами Пишного, у третьому кварталі 2025 року економіка України продовжила зростати завдяки активізації жнив ранніх культур, стійкому споживчому попиту та покращенню ситуації в енергосекторі, яка зберігалася до кінця вересня.

"Очікуване збільшення бюджетних стимулів наприкінці року підтримає подальше відновлення", - зазначив голова НБУ.

Втім, він наголосив, що відновлення обмежується дефіцитом енергії та робочої сили. "Енергодефіцит, зумовлений останніми руйнуваннями інфраструктури та газодобувних потужностей, разом зі збереженням дефіциту робочої сили суттєво обмежуватимуть ділову активність", - сказав Пишний. З огляду на це Нацбанк знизив прогноз зростання економіки у 2025 році до 1,9%.

Помірне відновлення у наступні роки

Пишний зазначив, що у 2026-2027 роках очікується поступове прискорення зростання економіки. За його словами, цьому сприятиме нарощування врожаїв, збільшення інвестицій у проєкти відбудови та оборонний комплекс, а також подальша євроінтеграція України.

"Поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування, стабілізація енергосектору та розворот негативної міграційної динаміки сприятимуть відновленню. Ми прогнозуємо зростання реального ВВП України на 2% у 2026 році та на 2,8% у 2027 році", - повідомив Пишний.