Черевики на тракторній підошві - головний хіт 2025: приклад від блогерки Парфільєвої

Четвер 23 жовтня 2025 07:15
UA EN RU
Черевики на тракторній підошві - головний хіт 2025: приклад від блогерки Парфільєвої Тетяна Парфільєва (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Черевики на масивній тракторній підошві - беззаперечний тренд осінньо-зимового сезону 2025. Блогерка Тетяна Парфільєва показала, як стильно вписати це взуття в повсякденний образ у стилі total black.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.

Який "лук" обрала блогерка

Парфільєва продемонструвала стильний і продуманий образ у класичному чорному кольорі.

Такий лук виглядає стримано, проте саме завдяки деталям набуває особливого характеру - від елегантного пальта до трендових грубих черевиків на масивній підошві.

Total black look - це не просто модне рішення, а вічна класика, яка дає змогу експериментувати з силуетами, текстурами та аксесуарами.

Парфільєва зібрала образ, який підходить і для міського повсякденного життя, і для виходів, де хочеться мати стильний вигляд без зайвих зусиль.

Черевики на тракторній підошві - головний хіт 2025: приклад від блогерки ПарфільєвоїБлогерка Таня Парфільєва (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Пальто як база

В основі "луку" - довге чорне пальто прямого крою. Такий верхній одяг - це база, яка завжди виглядає актуально. Прямий силует, чітка лінія плечей, довжина міді або максі - все це створює витончений силует, не підвладний часу.

У поєднанні з монохромним одягом під пальто (коротка чорна сукня або комплект зі спідниці й топа) - цей лук візуально витягує фігуру.

Образ доповнюють щільні чорні колготки - вони формують плавний перехід від одягу до взуття, витягують ногу і забезпечують цілісність total black концепції.

Черевики на тракторній підошві - головний хіт 2025: приклад від блогерки ПарфільєвоїБлогерка задає тренди (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Масивні черевики

Головний акцент образу - масивні черевики на тракторній підошві, які стали беззаперечним хітом осінньо-зимового гардероба.

Стиль мілітарі або байкерський дизайн надає образу сучасного звучання. Такі чоботи ідеально поєднуються з класичним пальто, створюючи контраст між жіночністю і грубістю.

Взуття виконане з гладкої чорної шкіри, а груба підошва забезпечує комфорт і зручність - практичний варіант для осінніх і зимових прогулянок містом.

Черевики на тракторній підошві - головний хіт 2025: приклад від блогерки ПарфільєвоїПарфільєва показала модні черевики на осінь (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Аксесуари

Парфільєва вибрала чорний стьобаний рюкзак з металевими деталями.

Доповненням до образу стали іміджеві окуляри з тонкою металевою оправою - аксесуар, що надає луку інтелектуального характеру і завершує аутфіт.

Тетяна Парфільєва продемонструвала, що total black - це не нудно, а дуже стильно, особливо коли поєднуються правильні текстури та акценти.

Грубі черевики, класичне пальто, стьобаний рюкзак та окуляри в актуальній оправі - все це разом створює сучасний, елегантний і зухвалий аутфіт, який легко повторити й адаптувати під власний стиль.

Черевики на тракторній підошві - головний хіт 2025: приклад від блогерки ПарфільєвоїБлогерка Таня Парфільєва (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

