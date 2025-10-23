ua en ru
Ботинки на тракторной подошве - главный хит 2025: пример от блогерши Парфильевой

Четверг 23 октября 2025 07:15
Ботинки на тракторной подошве - главный хит 2025: пример от блогерши Парфильевой Татьяна Парфильева (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Ботинки на массивной тракторной подошве - безоговорочный тренд осенне-зимнего сезона 2025. Блогерша Татьяна Парфильева показала, как стильно вписать эту обувь в повседневный образ в стиле total black.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Какой "лук" выбрала блогерша

Парфильева продемонстрировала стильный и продуманный образ в классическом черном цвете.

Такой лук выглядит сдержанно, однако именно благодаря деталям приобретает особый характер - от элегантного пальто до трендовых грубых ботинок на массивной подошве.

Total black look - это не просто модное решение, а вечная классика, которая позволяет экспериментировать с силуэтами, текстурами и аксессуарами.

Парфильева собрала образ, который подходит и для городской повседневной жизни, и для выходов, где хочется выглядеть стильно без лишнего усилия.

Ботинки на тракторной подошве - главный хит 2025: пример от блогерши ПарфильевойБлогерша Таня Парфильева (фото: instagram.com/tanyaparfileva) 

Пальто как база

В основе "лука" - длинное черное пальто прямого кроя. Такая верхняя одежда - это база, которая всегда выглядит актуально. Прямой силуэт, четкая линия плеч, длина миди или макси - все это создает утонченный силуэт, не подвластный времени.

В сочетании с монохромной одеждой под пальто (короткое черное платье или комплект из юбки и топа) - этот лук визуально вытягивает фигуру.

Образ дополняют плотные черные колготки - они формируют плавный переход от одежды к обуви, вытягивают ногу и обеспечивают цельность total black концепции.

Ботинки на тракторной подошве - главный хит 2025: пример от блогерши ПарфильевойБлогерша задает тренды (фото: instagram.com/tanyaparfileva) 

Массивные ботинки

Главный акцент образа - массивные ботинки на тракторной подошве, которые стали безоговорочным хитом осенне-зимнего гардероба.

Стиль милитари или байкерский дизайн придает образу современного звучания. Такие сапоги идеально сочетаются с классическим пальто, создавая контраст между женственностью и грубостью.

Обувь выполнена из гладкой черной кожи, а грубая подошва обеспечивает комфорт и удобство - практичный вариант для осенних и зимних прогулок по городу.

Ботинки на тракторной подошве - главный хит 2025: пример от блогерши ПарфильевойПарфильева показала модные ботинки на осень (фото: instagram.com/tanyaparfileva) 

Аксессуары

Парфильева выбрала черный стеганый рюкзак с металлическими деталями.

Дополнением к образу стали имиджевые очки с тонкой металлической оправой - аксессуар, который придает луку интеллектуальный характер и завершает аутфит.

Татьяна Парфильева продемонстрировала, что total black - это не скучно, а очень стильно, особенно когда сочетаются правильные текстуры и акценты.

Грубые ботинки, классическое пальто, стеганый рюкзак и очки в актуальной оправе - все это вместе создает современный, элегантный и дерзкий аутфит, который легко повторить и адаптировать под собственный стиль.

Ботинки на тракторной подошве - главный хит 2025: пример от блогерши ПарфильевойБлогерша Таня Парфильева (фото: instagram.com/tanyaparfileva) 

