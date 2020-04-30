Еще один европейский чемпионат решил возобновить сезон

Фото: чемпионат Португалии будет доигран (facebook.com/ligaportugal)

Возвращение Примейра-лиги запланировано до конца мая

Футбольный сезон в Португалии, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится до конца мая. Об этом сообщает издание JN.

Премьер-министр Португалии Антонио Коста в четверг, 30 апреля, объявит о возобновлении чемпионата страны. Такое решение было принято после получения положительного заключения генерального директората по здравоохранению и обсуждения судьбы текущего сезона с руководством Португальской федерации футбола и представителями клубов.

Ожидается, что сезон в Португалии возобновится в последние выходные мая. Игры будут проходить без зрителей и при строгом соблюдении мер безопасности для здоровья футболистов и всего персонала.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приостановлены национальные чемпионаты во всех европейских странах кроме Беларуси. УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть сезон-2019/2020.

До завершения Примейра-лиги осталось еще десять туров. Лидирует в чемпионате Португалии после 24 сыгранных туров "Порту", опережая "Бенфику" на одно очко.

Напомним, чемпионат Чехии определился с датой восстановления матчей. Вместе с тем, футбольный сезон во Франции и Нидерландах завершен досрочно. Подобному примеру могут последовать и в Бельгии.