ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чемпионат Чехии определился с датой возобновления футбольного сезона

Новости » Спорт     28.04.2020 - 09:21
Чемпионат Чехии определился с датой возобновления футбольного сезона
Фото: матч 23 тура чемпионата Чехии (facebook.com/prvnifotbalovaliga)

Кроме высшей лиги, должен стартовать и второй по силе дивизион страны

Сезон в двух главных дивизионах чемпионата Чехии по футболу планируется возобновить 25 мая. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Однако утвердить план еще должна футбольная ассоциация лиги страны на специальном заседании 12 мая, где будут присутствовать представители всех клубов. Решение также зависит от рекомендаций со стороны правительства и министерства здравоохранения.

Также в начале мая футболисты приступят к командным тренировкам. Игры будут проводиться без зрителей.

Таким образом, чемпионат Чехии первым в Европе назвал дату возобновления своих матчей. К возвращению футбольного сезона готовятся в Германии, Австрии и Польши.

Футбольный сезон практически во всем мире был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Единственная на европейском континенте страна, которая не приостанавливала национальное первенство по футболу, остается Беларусь.

В чемпионате Чехии было сыграно 24 тура, первое место на текущий момент занимает "Славия".

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) настойчиво советует странам доиграть внутренние чемпионаты, дающие право на выступление в еврокубках. Если соревнования завершить невозможно, УЕФА допустит клубы для участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона-2020/21 на основании спортивного принципа.

ФИФА предложила ввести пятую замену в качестве временной меры В чемпионате Англии разрешат делать по пять замен при доигровке сезона
Новости Украины ЧехиявозобновлениеФутбол
News
On Top