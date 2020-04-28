Чемпионат Чехии определился с датой возобновления футбольного сезона

Фото: матч 23 тура чемпионата Чехии (facebook.com/prvnifotbalovaliga)

Кроме высшей лиги, должен стартовать и второй по силе дивизион страны

Сезон в двух главных дивизионах чемпионата Чехии по футболу планируется возобновить 25 мая. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Однако утвердить план еще должна футбольная ассоциация лиги страны на специальном заседании 12 мая, где будут присутствовать представители всех клубов. Решение также зависит от рекомендаций со стороны правительства и министерства здравоохранения.

Также в начале мая футболисты приступят к командным тренировкам. Игры будут проводиться без зрителей.

Таким образом, чемпионат Чехии первым в Европе назвал дату возобновления своих матчей. К возвращению футбольного сезона готовятся в Германии, Австрии и Польши.

Футбольный сезон практически во всем мире был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Единственная на европейском континенте страна, которая не приостанавливала национальное первенство по футболу, остается Беларусь.

В чемпионате Чехии было сыграно 24 тура, первое место на текущий момент занимает "Славия".

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) настойчиво советует странам доиграть внутренние чемпионаты, дающие право на выступление в еврокубках. Если соревнования завершить невозможно, УЕФА допустит клубы для участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона-2020/21 на основании спортивного принципа.