Чемпіонат Португалії з футболу буде відновлений

Фото: чемпіонат Португалії буде дограний (facebook.com/ligaportugal)

Повернення матчів заплановано до кінця травня

Футбольний сезон в Португалії, який був загальмований через пандемію коронавірусу, відновиться до кінця травня. Про це повідомляє видання JN.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста в четвер, 30 квітня, оголосить про відновлення чемпіонату країни. Таке рішення було прийнято після отримання позитивного висновку генерального директорату з охорони здоров'я та обговорення долі поточного сезону з керівництвом Португальської федерації футболу і представниками клубів.

Очікується, що сезон в Португалії відновиться в останні вихідні травня. Ігри будуть проходити без глядачів і при строгому дотриманні заходів безпеки для здоров'я футболістів і всього персоналу.

Через загрозу поширення коронавірусної інфекції припинені національні чемпіонати в усіх європейських країнах крім Білорусі.УЄФА настійно рекомендував дограти сезон-2019/2020.

До завершення Прімейра-ліги залишилося ще десять турів. Лідирує в чемпіонаті Португалії після 24 зіграних турів "Порту", випереджаючи "Бенфіку" на одне очко.

Нагадаємо, чемпіонат Чехії визначився з датою відновлення матчів. Разом з тим, футбольний сезон у Франції та Нідерландах завершений достроково. Подібному прикладу можуть послідувати і в Бельгії.