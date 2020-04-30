ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чемпіонат Португалії з футболу буде відновлений

Новини » Спорт     30.04.2020 - 10:36
Чемпіонат Португалії з футболу буде відновлений
Фото: чемпіонат Португалії буде дограний (facebook.com/ligaportugal)

Повернення матчів заплановано до кінця травня

Футбольний сезон в Португалії, який був загальмований через пандемію коронавірусу, відновиться до кінця травня. Про це повідомляє видання JN.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста в четвер, 30 квітня, оголосить про відновлення чемпіонату країни. Таке рішення було прийнято після отримання позитивного висновку генерального директорату з охорони здоров'я та обговорення долі поточного сезону з керівництвом Португальської федерації футболу і представниками клубів.

Очікується, що сезон в Португалії відновиться в останні вихідні травня. Ігри будуть проходити без глядачів і при строгому дотриманні заходів безпеки для здоров'я футболістів і всього персоналу.

Через загрозу поширення коронавірусної інфекції припинені національні чемпіонати в усіх європейських країнах крім Білорусі.УЄФА настійно рекомендував дограти сезон-2019/2020.

До завершення Прімейра-ліги залишилося ще десять турів. Лідирує в чемпіонаті Португалії після 24 зіграних турів "Порту", випереджаючи "Бенфіку" на одне очко.

Нагадаємо, чемпіонат Чехії визначився з датою відновлення матчів. Разом з тим, футбольний сезон у Франції та Нідерландах завершений достроково. Подібному прикладу можуть послідувати і в Бельгії.

Франція закликала достроково завершити всі провідні європейські чемпіонати У ФІФА закликали зупинити весь футбол в світі до вересня
Новини України ПортугалиявозобновлениеФутбол
News
On Top