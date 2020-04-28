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В чемпионате Бельгии еще не приняли решение о досрочном завершении

Новости » Спорт     28.04.2020 - 10:31
В чемпионате Бельгии еще не приняли решение о досрочном завершении

Голосование перенесли на 4 мая

В Бельгии вновь перенесли голосование по вопросу досрочного завершения чемпионата страны, прерванного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, голосование было перенесено на 4 мая. Изначально решение о судьбе сезона должны были утвердить на генеральной ассамблее 15 апреля. Ожидается, что к новой дате в стране могут смягчить карантинные меры. В таком случае сезон-2019/20 может быть доигран.

Напомним, руководство лиги рекомендовало досрочно завершить сезон и признать чемпионом "Брюгге".

УЕФА, в свою очередь, заявил, что любое решение отказаться от проведения внутренних турниров на данном этапе является преждевременным и необоснованным. В организации подчеркнули, что оставляют за собой право принимать решение о допуске команд к еврокубкам сезона-2020/21.

Позже УЕФА все же решил, если внутренние соревнования завершить невозможно, то клубы будут допускаться для участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона-2020/21 на основании спортивного принципа.

Вслед за этим решением о досрочном завершении сезона объявили в Нидерландах. Руководители лиги решили не определять чемпиона, а также не будет перехода между высшей и низшей лигами, что вызвало в стране скандал.

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