ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Португалия отменяет режим чрезвычайного положения

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 16:30
Португалия отменяет режим чрезвычайного положения
Иллюстративное фото (flickr.com)

Чрезвычайное положение будет отменено с 3 мая

Правительство Португалии приняло решение отменить режим чрезвычайного положения в стране, которое было введено из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что чрезвычайное положение будет отменено с 3 мая. При этом президент отметил, что восстановление экономики будет медленным и постепенным процессом.

"На этом новом этапе важно то, что португальцы знают, что сдерживание коронавируса остается важным, поэтому мы должны предпринимать небольшие шаги и постоянно оценивать (ситуацию - ред.)", - заявил президент Марсело Ребело де Соуза.

Напомним, 16 апреля правительство Португалии продлило чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса еще на две недели до 2 мая.

Кроме того, чрезвычайное положение в Португалии было объявлено 19 марта. Изначально режим чрезвычайного положения был введен до 2 апреля, но затем его продлили.

Добавим, что власти Португалии объявили ряд чрезвычайных мер для борьбы с вирусом. Для того, чтобы избежать переполнения в помещениях, максимальная вместимость ресторанов была уменьшена на треть, а работа торговых центров и других общественных служб была ограничена.

В Житомире у пяти медиков выявили COVID-19 В Словакии самая низкая смертность от COVID-19 в Европе
Новости Украины КоронавирусПортугалиячрезвычайное положение
News
On Top