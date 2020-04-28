Португалия отменяет режим чрезвычайного положения

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Чрезвычайное положение будет отменено с 3 мая

Правительство Португалии приняло решение отменить режим чрезвычайного положения в стране, которое было введено из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что чрезвычайное положение будет отменено с 3 мая. При этом президент отметил, что восстановление экономики будет медленным и постепенным процессом.

"На этом новом этапе важно то, что португальцы знают, что сдерживание коронавируса остается важным, поэтому мы должны предпринимать небольшие шаги и постоянно оценивать (ситуацию - ред.)", - заявил президент Марсело Ребело де Соуза.

Напомним, 16 апреля правительство Португалии продлило чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса еще на две недели до 2 мая.

Кроме того, чрезвычайное положение в Португалии было объявлено 19 марта. Изначально режим чрезвычайного положения был введен до 2 апреля, но затем его продлили.

Добавим, что власти Португалии объявили ряд чрезвычайных мер для борьбы с вирусом. Для того, чтобы избежать переполнения в помещениях, максимальная вместимость ресторанов была уменьшена на треть, а работа торговых центров и других общественных служб была ограничена.