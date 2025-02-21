"Челсі" з Мудриком у заявці дізнався маршрут до фіналу Ліги конференцій
Після жеребкування Ліги чемпіонів та Ліги Європи сформувалась сітка плей-офф і в третьому за рангом єврокубку – Лізі конференцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Процедура жеребкування нічим не відрізнялась від ЛЧ та ЛЄ. Вісім найкращих команд основного етапу в 1/8 фіналу зійдуться з вісьмома переможцями попереднього раунду плей-офф.
Ліга конференцій, незважаючи на не дуже гучні імена більшості учасників, вельми цікавий турнір. Хоча б у плані географії. До вирішальних раундів плей-офф потрапили 16 команд, що представляють 15 національних чемпіонатів. Двох учасників має Польща. По одному – Австрія, Англія, Бельгія, Боснія, Греція, Данія, Іспанія, Італія, Кіпр, Норвегія, Португалія, Словенія, Швейцарія та Швеція.
Єдиний учасник Ліги конференцій, у заявці якого є вітчизняний футболіст, – це "Челсі" з тимчасово відстороненим Михайлом Мудриком. Крім того, "сині" – головні фаворити турніру.
Результати жеребкування 1/8 фіналу ЛК:
- "Ягеллонія" – "Серкль-Брюгге"
- "Мольде" – "Легія"
- "Целє" – "Лугано"
- "Пафос" – "Юргорден"
- "Панатінаїкос" – "Фіорентина"
- "Борац" – "Рапід"
- "Бетіс" – "Віторія Гімараєш"
- "Копенгаген" – "Челсі"
Потенційні пари 1/4 фіналу:
- "Бетіс" / "Віторія Гімараєш" – "Ягеллонія" / "Серкль-Брюгге"
- "Целє" / "Лугано" – "Панатінаїкос" / "Фіорентина"
- "Копенгаген" / "Челсі" – "Мольде" / "Легія"
- "Пафос" / "Юргорден" – "Борац" / "Рапід"
Коли відбудуться матчі плей-офф ЛК:
- 1/8 фіналу: 6 та 13 березня
- 1/4 фіналу: 10 та 17 квітня
- 1/2 фіналу: 1 та 8 травня
Фінал пройде 28 травня на міському стадіоні польського Вроцлава.
Раніше опублікували повний розклад матчів 21-24 лютого в українській Прем'єр-лізі.