УПЛ повертається: повний розклад матчів 21-24 лютого

Після довгої паузи, яка тривала більш ніж два місяці (з 16 грудня) поновлюється чемпіонат української Прем'єр-ліги. Програма 18-го туру розтягнеться на чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Перший поєдинок буде зіграно вже в п'ятницю, 21 лютого. В ньому зійдуться ковалівський "Колос" та одеський "Чорноморець".

У суботу, 22-го лютого, відбудуться три поєдинки. Відкриє день матч криворізького "Кривбаса" та рівненського "Вереса". Номінальними господарями будуть підопічні Юрія Вернидуба. Але гру перенесено до Рівного, через неготовність поля на стадіоні в Кривому Розі. У цей же день на вболівальників очікує ще два цікавих протистояння: "Інгулець" – "Полісся" та "Рух" – ЛНЗ.

Три матчі будуть зіграні в неділю, 23 грудня. О 18:00 розпочнеться центральний поєдинок між київським "Динамо" та львівськими "Карпатами". Кияни впевнено очолюють турнірну таблицю, львів'яни суттєво підсилились взимку – може вийти дуже напружене протистояння.

Також у неділю відбудуться ще два матчі. "Оболонь" – "Ворскла" та "Олександрія" – "Зоря".

І в понеділок, 24 лютого, програму туру закриють донецький "Шахтар" та столичний "Лівий Берег".

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Починаючи з лютого він з'явився і на медіасервісі MEGOGO. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 18-го туру Прем'єр-ліги:

21 лютого (п’ятниця)

15:30, "Колос" – "Чорноморець"

22 лютого (субота)

13:00, "Кривбас" – "Верес"

15:30, "Інгулець" – "Полісся"

18:00, "Рух" – ЛНЗ

23 лютого (неділя)

13:00, "Оболонь" – "Ворскла"

15:30, "Олександрія" – "Зоря"

18:00, "Динамо" – "Карпати"

24 лютого (понеділок)