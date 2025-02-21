ua en ru
Пт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Розписали шлях аж до фіналу: результати жеребкування Ліги чемпіонів

Ньон, П'ятниця 21 лютого 2025 13:28
UA EN RU
Розписали шлях аж до фіналу: результати жеребкування Ліги чемпіонів Фото: Сформовані пари вирішальних раундів плей-офф (uefa.com)
Автор: Андрій Костенко

У швейцарському Ньйоні пройшла церемонія жеребкування вирішальних раундів плей-офф Ліги чемпіонів. Визначено сітку турніру аж до фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

За результатами основного раунду були визначені вісім команд, які потрапили до 1/8 фіналу напряму. Стільки ж клубів здобули право грати на цьому етапі в стикових поєдинках.

Зазначимо, що в обоймі залишаються чотири клуби, в лавах яких є українські легіонери. Це "Арсенал" Олександра Зінченка, "Байєр" Артема Степанова, "Реал" Андрія Луніна та "Бенфіка" Анатолія Трубіна.

Розписали шлях аж до фіналу: результати жеребкування Ліги чемпіонів

Тепер переможці стиків зустрінуться з представниками топ-вісімки.

Пари 1/8 фіналу в ЛЧ:

  • ПСЖ - "Ліверпуль"
  • "Реал" - "Атлетіко"
  • "Фейєнорд" - "Інтер"
  • "Боруссія" Д - "Лілль"
  • "Брюгге" - "Астон Вілла"
  • ПСВ - "Арсенал"
  • "Баварія" - "Байєр"
  • "Бенфіка" - "Барселона"

У чвертфіналі розклад такий:

  • "Боруссія" Д / "Лілль" - "Бенфіка" / "Барселона"
  • "Баварія" / "Байєр" - "Фейєнорд" / "Інтер"
  • ПСВ / "Арсенал" - "Реал" / "Атлетіко"
  • ПСЖ / "Ліверпуль" - "Брюгге" / "Астон Вілла"

Повна турнірна сітка має такий вигляд.

Розписали шлях аж до фіналу: результати жеребкування Ліги чемпіонів

Коли відбудуться матчі плей-офф ЛЧ:

  • 1/8 фіналу: 4-5 та 11-12 березня
  • 1/4 фіналу: 8-9 та 15-16 квітня
  • 1/2 фіналу: 29-30 квітня та 6-7 травня

Фінал пройде 31 травня на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені.

Раніше розповіли про всі новації в жеребкуванні вирішальних раундів плей-офф Ліги чемпіонів-2024/25.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Олександр Зінченко Андрій Лунін
NEWS
РФ випустила по Україні 160 дронів і атакувала Одеську область балістикою
РФ випустила по Україні 160 дронів і атакувала Одеську область балістикою
DAILY
Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні