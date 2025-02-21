Розписали шлях аж до фіналу: результати жеребкування Ліги чемпіонів
У швейцарському Ньйоні пройшла церемонія жеребкування вирішальних раундів плей-офф Ліги чемпіонів. Визначено сітку турніру аж до фіналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
За результатами основного раунду були визначені вісім команд, які потрапили до 1/8 фіналу напряму. Стільки ж клубів здобули право грати на цьому етапі в стикових поєдинках.
Зазначимо, що в обоймі залишаються чотири клуби, в лавах яких є українські легіонери. Це "Арсенал" Олександра Зінченка, "Байєр" Артема Степанова, "Реал" Андрія Луніна та "Бенфіка" Анатолія Трубіна.
Тепер переможці стиків зустрінуться з представниками топ-вісімки.
Пари 1/8 фіналу в ЛЧ:
- ПСЖ - "Ліверпуль"
- "Реал" - "Атлетіко"
- "Фейєнорд" - "Інтер"
- "Боруссія" Д - "Лілль"
- "Брюгге" - "Астон Вілла"
- ПСВ - "Арсенал"
- "Баварія" - "Байєр"
- "Бенфіка" - "Барселона"
У чвертфіналі розклад такий:
- "Боруссія" Д / "Лілль" - "Бенфіка" / "Барселона"
- "Баварія" / "Байєр" - "Фейєнорд" / "Інтер"
- ПСВ / "Арсенал" - "Реал" / "Атлетіко"
- ПСЖ / "Ліверпуль" - "Брюгге" / "Астон Вілла"
Повна турнірна сітка має такий вигляд.
Коли відбудуться матчі плей-офф ЛЧ:
- 1/8 фіналу: 4-5 та 11-12 березня
- 1/4 фіналу: 8-9 та 15-16 квітня
- 1/2 фіналу: 29-30 квітня та 6-7 травня
Фінал пройде 31 травня на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені.
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