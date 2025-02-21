Розписали шлях аж до фіналу: результати жеребкування Ліги чемпіонів

У швейцарському Ньйоні пройшла церемонія жеребкування вирішальних раундів плей-офф Ліги чемпіонів. Визначено сітку турніру аж до фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

За результатами основного раунду були визначені вісім команд, які потрапили до 1/8 фіналу напряму. Стільки ж клубів здобули право грати на цьому етапі в стикових поєдинках.

Зазначимо, що в обоймі залишаються чотири клуби, в лавах яких є українські легіонери. Це "Арсенал" Олександра Зінченка, "Байєр" Артема Степанова, "Реал" Андрія Луніна та "Бенфіка" Анатолія Трубіна.

Тепер переможці стиків зустрінуться з представниками топ-вісімки.

Пари 1/8 фіналу в ЛЧ:

ПСЖ - "Ліверпуль"

"Реал" - "Атлетіко"

"Фейєнорд" - "Інтер"

"Боруссія" Д - "Лілль"

"Брюгге" - "Астон Вілла"

ПСВ - "Арсенал"

"Баварія" - "Байєр"

"Бенфіка" - "Барселона"

У чвертфіналі розклад такий:

"Боруссія" Д / "Лілль" - "Бенфіка" / "Барселона"

"Баварія" / "Байєр" - "Фейєнорд" / "Інтер"

ПСВ / "Арсенал" - "Реал" / "Атлетіко"

ПСЖ / "Ліверпуль" - "Брюгге" / "Астон Вілла"

Повна турнірна сітка має такий вигляд.

Коли відбудуться матчі плей-офф ЛЧ:

1/8 фіналу: 4-5 та 11-12 березня

4-5 та 11-12 березня 1/4 фіналу: 8-9 та 15-16 квітня

8-9 та 15-16 квітня 1/2 фіналу: 29-30 квітня та 6-7 травня

Фінал пройде 31 травня на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені.