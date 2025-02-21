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Довбик та Яремчук отримали суперників у плей-офф Ліги Європи

Ньйон, П'ятниця 21 лютого 2025 14:20
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Довбик та Яремчук отримали суперників у плей-офф Ліги Європи Фото: Артем Довбик (x.com/officialasroma)
Автор: Андрій Костенко

Після жеребкування Ліги чемпіонів пройшла аналогічна процедура в другому за значенням європейському клубному турнірі – Лізі Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Тут, як і в ЛЧ, за результатами основного раунду були визначені вісім команд, які потрапили до 1/8 фіналу напряму. Стільки ж клубів здобули право грати на цьому етапі в стикових поєдинках.

За трофей продовжують боротьбу два клуби українських легіонерів. Грецький "Олімпіакос" Романа Яремчука гарантував собі місце в 1/8 фіналу за підсумками етапу ліги. Італійська "Рома" Артема Довбика в стиках перемогла португальський "Порту" – 1:1 та 3:2.

За результатами жеребкування було визначено пари 1/8 фіналу:

  • "Вікторія" - "Лаціо"
  • "Аякс" - "Айнтрахт"
  • "Реал Сосьєдад" - "Манчестер Юнайтед"
  • "Фенербахче" - "Рейнджерс"
  • "Буде Глімт" - "Олімпіакос"
  • АЗ - "Тоттенхем"
  • ФКСБ - "Ліон"
  • "Рома" - "Атлетік"

Пари 1/4 фіналу

  • "Буде-Глімт" / "Олімпіакос" – "Вікторія" / "Лаціо"
  • АЗ / "Тоттенгем" – "Аякс" / "Айнтрахт"
  • "Фенербахче" / "Рейнджерс" – "Рома" / "Атлетік"
  • ФКСБ / "Ліон" – "Реал Сосьєдад" / "Манчестер Юнайтед"

У півфіналі зійдуться переможці пар: 2 та 1, 3 та 4.

Довбик та Яремчук отримали суперників у плей-офф Ліги Європи

Коли відбудуться матчі плей-офф ЛЄ:

  • 1/8 фіналу: 6 та 13 березня
  • 1/4 фіналу: 10 та 17 квітня
  • 1/2 фіналу: 1 та 8 травня

Фінал пройде 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес" у іспанському Більбао.

Раніше юний ірландець переписав історію єврокубків.

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Ліга Європи Артем Довбик Футбол
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