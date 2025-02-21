Довбик та Яремчук отримали суперників у плей-офф Ліги Європи
Після жеребкування Ліги чемпіонів пройшла аналогічна процедура в другому за значенням європейському клубному турнірі – Лізі Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Тут, як і в ЛЧ, за результатами основного раунду були визначені вісім команд, які потрапили до 1/8 фіналу напряму. Стільки ж клубів здобули право грати на цьому етапі в стикових поєдинках.
За трофей продовжують боротьбу два клуби українських легіонерів. Грецький "Олімпіакос" Романа Яремчука гарантував собі місце в 1/8 фіналу за підсумками етапу ліги. Італійська "Рома" Артема Довбика в стиках перемогла португальський "Порту" – 1:1 та 3:2.
За результатами жеребкування було визначено пари 1/8 фіналу:
- "Вікторія" - "Лаціо"
- "Аякс" - "Айнтрахт"
- "Реал Сосьєдад" - "Манчестер Юнайтед"
- "Фенербахче" - "Рейнджерс"
- "Буде Глімт" - "Олімпіакос"
- АЗ - "Тоттенхем"
- ФКСБ - "Ліон"
- "Рома" - "Атлетік"
Пари 1/4 фіналу
- "Буде-Глімт" / "Олімпіакос" – "Вікторія" / "Лаціо"
- АЗ / "Тоттенгем" – "Аякс" / "Айнтрахт"
- "Фенербахче" / "Рейнджерс" – "Рома" / "Атлетік"
- ФКСБ / "Ліон" – "Реал Сосьєдад" / "Манчестер Юнайтед"
У півфіналі зійдуться переможці пар: 2 та 1, 3 та 4.
Коли відбудуться матчі плей-офф ЛЄ:
- 1/8 фіналу: 6 та 13 березня
- 1/4 фіналу: 10 та 17 квітня
- 1/2 фіналу: 1 та 8 травня
Фінал пройде 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес" у іспанському Більбао.
Раніше юний ірландець переписав історію єврокубків.