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"Челси" с Мудриком в заявке узнал маршрут в финал Лиги конференций

Ньон, Пятница 21 февраля 2025 17:05
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"Челси" с Мудриком в заявке узнал маршрут в финал Лиги конференций Фото: Лондонский "Челси" - главный фаворит турнира (x.com/chelseafc)
Автор: Андрей Костенко

После жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы сформировалась сетка плей-офф и в третьем по рангу еврокубке - Лиге конференций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Процедура жеребьевки ничем не отличалась от ЛЧ и ЛЕ. Восемь лучших команд основного этапа в 1/8 финала сойдутся с восемью победителями предварительного раунда плей-офф.

Лига конференций, несмотря на не очень громкие имена большинства участников, весьма интересный турнир. Хотя бы в плане географии. В решающие раунды плей-офф попали 16 команд, представляющих 15 национальных чемпионатов. Двух участников имеет Польша. По одному - Австрия, Англия, Бельгия, Босния, Греция, Дания, Испания, Италия, Кипр, Норвегия, Португалия, Словения, Швейцария и Швеция.

Единственный участник Лиги конференций, в заявке которого есть отечественный футболист, - это "Челси" с временно отстраненным Михаилом Мудриком. Кроме того, "синие" - главные фавориты турнира.

Результаты жеребьевки 1/8 финала ЛК:

  • "Ягеллония" - "Серкль-Брюгге"
  • "Мольде" - "Легия"
  • "Целе" - "Лугано"
  • "Пафос" - "Юргорден"
  • "Панатинаикос" - "Фиорентина"
  • "Борац" - "Рапид"
  • "Бетис" - "Витория Гимараеш"
  • "Копенгаген" - "Челси"

Потенциальные пары 1/4 финала:

  • "Бетис" / "Витория Гимараеш" - "Ягеллония" / "Серкль-Брюгге"
  • "Целе" / "Лугано" - "Панатинаикос" / "Фиорентина"
  • "Копенгаген" / "Челси" - "Мольде" / "Легия"
  • "Пафос" / "Юргорден" - "Борац" / "Рапид"

&quot;Челси&quot; с Мудриком в заявке узнал маршрут в финал Лиги конференций

Когда состоятся матчи плей-офф ЛК:

  • 1/8 финала: 6 и 13 марта
  • 1/4 финала: 10 и 17 апреля
  • 1/2 финала: 1 и 8 мая

Финал пройдет 28 мая на городском стадионе польского Вроцлава.

Ранее опубликовали полное расписание матчей 21-24 февраля в украинской Премьер-лиге.

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