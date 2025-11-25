ua en ru
Головна » Новини » Політика

Чекаю у Варшаві: Кароль Навроцький запросив Зеленського до Польщі

Прага, Чехія, Вівторок 25 листопада 2025 04:19
UA EN RU
Чекаю у Варшаві: Кароль Навроцький запросив Зеленського до Польщі Фото: президент Польщі Кароль Навроцький (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент Польщі Кароль Навроцький під час візиту до Праги заявив, що чекає на президента України Володимира Зеленського у Варшаві і висловив сподівання, що він прийме запрошення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Wiadomosci.

На прес-конференції в понеділок, 24 листопада, після зустрічі в Празі президентів Польщі та Чеської Республіки запитали про мирний план США для України.

Петр Павел зазначив, що початкові оцінки плану "не були цілком позитивними", однак додав, що вітає переговори в Женеві.

"Я дуже радий, що Європа бере в цьому участь. Було б дуже складно розглядати досягнення миру в Україні, припинення війни без участі Європи, або принаймні її основних держав, які представлятимуть європейські інтереси", - зауважив Павел.

Кароль Навроцький додав, що розглядає РФ як державу, яка не дотримується своїх домовленостей і тому становить загрозу для будь-якого потенційного миру, який може бути підписаний

"Немає сумнівів, що в інтересах європейських країн, включаючи Польщу, прагнути до тривалого миру, а не такого миру, який дозволив би Російській Федерації мобілізувати свої ресурси та розпочати чергову війну в найближчі роки чи десятиліття", - сказав він.

Навроцький висловив переконання, що єдина людина у світі, яка готова змусити Російську Федерацію укласти мир, - це президент США Дональд Трамп.

Імовірні міжнародні візити

Президентів Польщі та Чехії також запитали про можливий спільний візит до України.

"Ми взагалі це не обговорювали, але якби щось подібне планувалося в майбутньому, я точно не був би проти", - сказав Петр Павел.

"Я чекаю на президента Зеленського у Варшаві і сподіваюся, що президент Зеленський прийме моє запрошення", - додав Навроцький.

Вимога Польщі щодо зустрічі з Зеленським

Наприкінці жовтня керівник відділу міжнародної політики в канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач заявляв: якщо президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з польським лідером Каролем Навроцьким, то він має сам приїхати до Варшави.

На запитання, чи варто, враховуючи більший політичний досвід Зеленського, Навроцькому першим відвідати президента України, Пшидач заявив: "У дипломатії таких правил немає".

Раніше РБК-Україна писало про те, що президент Польщі Кароль Навроцький розкритикував "мирний план" США. Він зазначив, що будь-які мирні плани спочатку повинні бути схвалені Україною та не повинні винагороджувати агресора.

Навроцький додав, що усі пропозиції щодо припинення російської війни проти України повинні враховувати один важливий факт. Росія - це держава, яка не виконує угоди та не дотримується слова.

