У Польщі висунули вимогу щодо зустрічі Зеленського з Навроцьким

Якщо президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з польським лідером Каролем Навроцьким, то він має сам приїхати до Варшави.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив керівник відділу міжнародної політики в канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач ефірі телеканалу TVN24 .

"Якщо президент Володимир Зеленський хоче побачитися з Каролем Навроцьким, ніщо не заважає йому сісти в поїзд і приїхати до Варшави на зустріч", - сказав Пшидач, коментуючи можливість візиту польського президента до Києва.

На запитання, чи варто, враховуючи більший політичний досвід Зеленського, Навроцькому першим відвідати президента України, Пшидач заявив: "У дипломатії таких правил немає. Я маю на увазі, що це поширене правило, але не завжди".

Як приклад він навів візит лідерів країн Балтії (Литви, Латвії, Естонії та Данії) до Польщі після того, як Навроцький обійняв посаду.

Відповідаючи на запитання про ймовірність того, що Навроцький першим відвідає Київ представник президента Польщі заявив: "Не знаю, побачимо, як розгортатиметься польсько-український діалог. Все також залежатиме від конкретики, що відбуватиметься в історичному та економічному діалозі".

За його словами, президент Польщі очікує, що будь-який візит має бути "кульмінацією процесу, а не його початком".

Також він підтвердив, що офіційні запрошення з обох сторін уже надсилалися.

Варто додати, що від часу вступу Навроцького на посаду у серпні 2025 року президенти двох країн не зустрічалися особисто, обмежившись телефонними розмовами.