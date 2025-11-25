ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Жду в Варшаве: Кароль Навроцкий пригласил Зеленского в Польшу

Прага, Чехия, Вторник 25 ноября 2025 04:19
UA EN RU
Жду в Варшаве: Кароль Навроцкий пригласил Зеленского в Польшу Фото: президент Польши Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент Польши Кароль Навроцкий во время визита в Прагу заявил, что ждет президента Украины Владимира Зеленского в Варшаве и выразил надежду, что он примет приглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Wiadomosci .

На пресс-конференции в понедельник, 24 ноября, после встречи в Праге президентов Польши и Чешской Республики спросили о мирном плане США для Украины.

Петр Павел отметил, что первоначальные оценки плана "не были вполне положительными", однако добавил, что приветствует переговоры в Женеве.

"Я очень рад, что Европа принимает в этом участие. Было бы очень сложно рассматривать достижение мира в Украине, прекращение войны без участия Европы, или по крайней мере ее основных государств, которые будут представлять европейские интересы", - отметил Павел.

Кароль Навроцкий добавил, что рассматривает РФ как государство, которое не придерживается своих договоренностей и поэтому представляет угрозу для любого потенциального мира, который может быть подписан

"Нет сомнений, что в интересах европейских стран, включая Польшу, стремиться к длительному миру, а не такому миру, который позволил бы Российской Федерации мобилизовать свои ресурсы и начать очередную войну в ближайшие годы или десятилетия", - сказал он.

Навроцкий выразил убеждение, что единственный человек в мире, который готов заставить Российскую Федерацию заключить мир, - это президент США Дональд Трамп.

Возможные международные визиты

Президентов Польши и Чехии также спросили о возможном совместном визите в Украину.

"Мы вообще это не обсуждали, но если бы что-то подобное планировалось в будущем, я точно не был бы против", - сказал Петр Павел.

"Я жду президента Зеленского в Варшаве и надеюсь, что президент Зеленский примет мое приглашение", - добавил Навроцкий.

Требование Польши по встрече с Зеленским

В конце октября руководитель отдела международной политики в канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявлял: если президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с польским лидером Каролем Навроцким, то он должен сам приехать в Варшаву.

На вопрос, стоит ли, учитывая больший политический опыт Зеленского, Навроцкому первым посетить президента Украины, Пшидач заявил: "В дипломатии таких правил нет".

Ранее РБК-Украина писало о том, что президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал "мирный план" США. Он отметил, что любые мирные планы сначала должны быть одобрены Украиной и не должны вознаграждать агрессора.

Навроцкий добавил, что все предложения по прекращению российской войны против Украины должны учитывать один важный факт. Россия - это государство, которое не выполняет соглашения и не держит слово.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша мирный план США
Новости
В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, - Зеленский
В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, - Зеленский
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины