Жду в Варшаве: Кароль Навроцкий пригласил Зеленского в Польшу

Президент Польши Кароль Навроцкий во время визита в Прагу заявил, что ждет президента Украины Владимира Зеленского в Варшаве и выразил надежду, что он примет приглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Wiadomosci .

На пресс-конференции в понедельник, 24 ноября, после встречи в Праге президентов Польши и Чешской Республики спросили о мирном плане США для Украины.

Петр Павел отметил, что первоначальные оценки плана "не были вполне положительными", однако добавил, что приветствует переговоры в Женеве.

"Я очень рад, что Европа принимает в этом участие. Было бы очень сложно рассматривать достижение мира в Украине, прекращение войны без участия Европы, или по крайней мере ее основных государств, которые будут представлять европейские интересы", - отметил Павел.

Кароль Навроцкий добавил, что рассматривает РФ как государство, которое не придерживается своих договоренностей и поэтому представляет угрозу для любого потенциального мира, который может быть подписан

"Нет сомнений, что в интересах европейских стран, включая Польшу, стремиться к длительному миру, а не такому миру, который позволил бы Российской Федерации мобилизовать свои ресурсы и начать очередную войну в ближайшие годы или десятилетия", - сказал он.

Навроцкий выразил убеждение, что единственный человек в мире, который готов заставить Российскую Федерацию заключить мир, - это президент США Дональд Трамп.

Возможные международные визиты

Президентов Польши и Чехии также спросили о возможном совместном визите в Украину.

"Мы вообще это не обсуждали, но если бы что-то подобное планировалось в будущем, я точно не был бы против", - сказал Петр Павел.