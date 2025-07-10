Чекати підтоплень? Гідрометцентр попередив, де може піднятись вода та як сильно (карта)

Нагадаємо, раніше Український гідрометеорологічний центр попереджав громадян про сильні зливи у західних областях.

Несприятливі погодні умови призвели до суттєвого підняття рівня води у деяких водоймах, затоплення вулиць і доріг, знеструмлення населених пунктів.

Тож нещодавно ми розповідали про повінь у Львові, підтоплені вулиці у Луцьку та інші наслідки сильних злив на заході України.

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