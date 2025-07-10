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Чекати підтоплень? Гідрометцентр попередив, де може піднятись вода та як сильно (карта)

Рівень води у деяких річках України може піднятись (фото: MARKIIAN LYSEIKO/Ukrinform/Future Publishing/Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Український гідрометеорологічний центр попередив громадян про зміну гідрологічної ситуації в деяких областях. Йдеться про підвищення рівнів води.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Коли та де саме ймовірне підвищення рівня води

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, підвищення рівнів води впродовж 10-12 липня - внаслідок добігання паводкової хвилі - очікується на ділянці Дністра "Галич - Залiщики":

  • в Івано-Франківській області;
  • у Тернопільській області.

Зміни гідрологічної ситуації 11 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Йдеться про підвищення рівнів води на 0,7 - 1,2 м (над рівнями зранку 10 червня), у межах русел річок.

Зміни гідрологічної ситуації 12 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

"Без загрози негативних наслідків", - уточнили в УкрГМЦ.

Крім того, впродовж 11-14 липня - у зв'язку з подальшими очікуваними значними дощами - підвищення рівнів води триватимуть на річках суббасейну Прип'яті.

Зміни гідрологічної ситуації 13-14 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Уточнюється, що йдеться про підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м (над рівнями на 8 годину 10 червня):

  • в межах русел річок;
  • без загрози негативних наслідків.

Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Варто зазначити, що згідно з інформацією Басейнового управління водних ресурсів (БУВР) річки Прип'ять Державного агентства водних ресурсів, в цілому її суббасейн розташований у межах семи областей України: Житомирської, Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Київської.

Найбільші притоки річки Прип'ять в межах України - Горинь, Турія, Стир, Стохід, Уборть, Ствига, Словечна, Жолонь та Уж.

Нагадаємо, раніше Український гідрометеорологічний центр попереджав громадян про сильні зливи у західних областях.

Несприятливі погодні умови призвели до суттєвого підняття рівня води у деяких водоймах, затоплення вулиць і доріг, знеструмлення населених пунктів.

Тож нещодавно ми розповідали про повінь у Львові, підтоплені вулиці у Луцьку та інші наслідки сильних злив на заході України.

Читайте також, що відомо про Зубру - невелику річку, яка паралізувала цілий Львів.

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