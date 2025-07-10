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Ждать подтоплений? Гидрометцентр предупредил, где может подняться вода и как сильно (карта)

Уровень воды в некоторых реках Украины может подняться (фото: MARKIIAN LYSEIKO/Ukrinform/Future Publishing/Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинский гидрометеорологический центр предупредил граждан об изменении гидрологической ситуации в некоторых областях. Речь идет о повышении уровней воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Когда и где именно вероятно повышение уровня воды

Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, повышение уровней воды в течение 10-12 июля - в результате добегания паводковой волны - ожидается на участке Днестра "Галич - Залищики":

  • в Ивано-Франковской области;
  • в Тернопольской области.

Изменения гидрологической ситуации 11 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Речь идет о повышении уровней воды на 0,7 - 1,2 м (над уровнями утром 10 июня), в пределах русел рек.

Изменения гидрологической ситуации 12 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

"Без угрозы негативных последствий", - уточнили в УкрГМЦ.

Кроме того, в течение 11-14 июля - в связи с дальнейшими ожидаемыми значительными дождями - повышение уровней воды будет продолжаться на реках суббассейна Припяти.

Изменения гидрологической ситуации 13-14 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Уточняется, что речь идет о повышении уровней воды на 0,1-0,5 м (над уровнями на 8 часов 10 июня):

  • в пределах русел рек;
  • без угрозы негативных последствий.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Стоит отметить, что согласно информации Бассейнового управления водных ресурсов (БУВР) реки Припять Государственного агентства водных ресурсов, в целом ее суббассейн расположен в пределах семи областей Украины: Житомирской, Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Киевской.

Крупнейшие притоки реки Припять в пределах Украины - Горынь, Турия, Стырь, Стоход, Уборть, Ствига, Словечна, Жолонь и Уж.

Напомним, ранее Украинский гидрометеорологический центр предупреждал граждан о сильных ливнях в западных областях.

Неблагоприятные погодные условия привели к существенному поднятию уровня воды в некоторых водоемах, затоплению улиц и дорог, обесточиванию населенных пунктов.

В связи с этим недавно мы рассказывали о наводнении во Львове, подтопленных улицах в Луцке и других последствиях сильных ливней на западе Украины.

Читайте также, что известно о Зубре - небольшой реке, которая парализовала целый Львов.

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