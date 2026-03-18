Чекати 72 години не доведеться: продовження броні від мобілізації в "Дії" прискорили втричі
Керівники компаній зможуть набагато швидше продовжувати бронювання від мобілізації своїх співробітників. Тепер ця процедура не займатиме 72 години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію" у Facebook.
Раніше для того, щоб продовжити бронь співробітнику, потрібно було чекати 72 години. Це створювало для бізнесу зайві ризики та паузи в роботі.
"Нині все інакше, продовжити бронювання можна онлайн на порталі "Дія" і весь процес займає до 24 годин, а статус працівників оновлюється вчасно без анулювань і затримок", - сказано в повідомленні.
Як продовжити бронь через "Дію"
Для того, щоб скористатися послугою продовження бронювання, необхідно:
- авторизуватися на порталі "Дія" як керівник або уповноважена особа/підписант;
- обрати послугу послугу "Продовження бронювання працівників";
- перевірити дані про компанію;
- додати працівників для продовження;
- підписати заявку кваліфікованим електронним підписом (КЕП).
Подати заявку можуть:
- компанії з Єдиного переліку;
- керівники, підписанти або уповноважені особи;
- для працівників з чинним бронюванням без зміни ролі.
Якщо строки бронювання завершилися або роль працівника змінилася, необхідно подати стандартну заяву про бронювання.
Бронювання українців у розшуку
До слова, нещодавно в "Дію" додали можливість для підприємств ОПК бронювати тих співробітників, які порушили правила військового обліку.
Йдеться про чоловіків, які перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування.