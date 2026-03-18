Чекати 72 години не доведеться: продовження броні від мобілізації в "Дії" прискорили втричі

Керівники компаній зможуть набагато швидше продовжувати бронювання від мобілізації своїх співробітників. Тепер ця процедура не займатиме 72 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію" у Facebook.

Раніше для того, щоб продовжити бронь співробітнику, потрібно було чекати 72 години. Це створювало для бізнесу зайві ризики та паузи в роботі.

"Нині все інакше, продовжити бронювання можна онлайн на порталі "Дія" і весь процес займає до 24 годин, а статус працівників оновлюється вчасно без анулювань і затримок", - сказано в повідомленні.

Як продовжити бронь через "Дію"

Для того, щоб скористатися послугою продовження бронювання, необхідно:

авторизуватися на порталі "Дія" як керівник або уповноважена особа/підписант;

обрати послугу послугу "Продовження бронювання працівників";

перевірити дані про компанію;

додати працівників для продовження;

підписати заявку кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Подати заявку можуть:

компанії з Єдиного переліку;

керівники, підписанти або уповноважені особи;

для працівників з чинним бронюванням без зміни ролі.

Якщо строки бронювання завершилися або роль працівника змінилася, необхідно подати стандартну заяву про бронювання.