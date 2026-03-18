Бронювати від мобілізації будуть по-новому: в МОУ пояснили, як працюватиме механізм
В Україні запровадили механізм тимчасового бронювання працівників оборонних підприємств, який дозволяє зберегти ключових фахівців навіть за наявності проблем із військовим обліком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.
"Підприємства, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу, тепер можуть тимчасово бронювати працівників із неврегульованим статусом військового обліку - до 45 днів, через портал "Дія", - йдеться у повідомленні.
Термін тимчасового бронювання 45 днів дає змогу працівникам врегулювати свої облікові дані, а підприємствам - безперервно виконувати оборонні завдання.
Подати заявку можна онлайн через портал "Дія". Для цього керівнику або уповноваженій особі потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису, обрати послугу бронювання працівників і відповідну категорію. Після подання статус заявки відображатиметься в особистому кабінеті.
У владі наголошують, що нововведення має спростити процедуру бронювання та забезпечити стабільну роботу підприємств, які працюють на оборону країни.
Нагадаємо, напередодні Кабмін додав до списку критично важливих підприємств нові категорії бізнесів, які забезпечують армію.
РБК-Україна також писало, що 13 березня на порталі "Дія" запрацювала нова послуга для підприємств ОПК та компаній, критично важливих для Збройних Сил. Тепер вони можуть бронювати працівників навіть за наявності порушень у їхньому військовому обліку.
Зазначимо, що окрім працівників критично важливих підприємств не підлягають мобілізації в Україні ще дві категорі населення - люди з інвалідністю або непридатні за висновком ВЛК, а також особи з сімейними обставинами - догляд за родичами, багатодітні, тощо.