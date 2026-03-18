Бронювати від мобілізації будуть по-новому: в МОУ пояснили, як працюватиме механізм

В Україні запровадили механізм тимчасового бронювання працівників оборонних підприємств, який дозволяє зберегти ключових фахівців навіть за наявності проблем із військовим обліком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"Підприємства, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу, тепер можуть тимчасово бронювати працівників із неврегульованим статусом військового обліку - до 45 днів, через портал "Дія", - йдеться у повідомленні.

Термін тимчасового бронювання 45 днів дає змогу працівникам врегулювати свої облікові дані, а підприємствам - безперервно виконувати оборонні завдання.

Подати заявку можна онлайн через портал "Дія". Для цього керівнику або уповноваженій особі потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису, обрати послугу бронювання працівників і відповідну категорію. Після подання статус заявки відображатиметься в особистому кабінеті.