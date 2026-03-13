Бронювання, попри розшук: хто та як тепер може отримати 45 днів відстрочки у "Дії"

На порталі "Дія" запрацювала нова послуга для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та компаній, критично важливих для ЗСУ. Тепер вони можуть бронювати працівників навіть за наявності порушень у їхньому військовому обліку.

Тимчасова бронь діє 45 днів для виправлення даних в обліку. Для кого: Лише для ОПК та критичних підприємств, що працюють на ЗСУ.

Тимчасове бронювання на 45 днів

Головна особливість механізму - можливість отримати відстрочку на термін до 45 календарних днів. Цей час надається для того, щоб:

Працівник міг спокійно врегулювати свої облікові дані в ТЦК.

Підприємство не втрачало цінний кадровий ресурс і продовжувало виконувати оборонні замовлення без зупинок.

За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва, державі важливо, щоб критичні виробництва могли максимально швидко залучати потрібних фахівців до роботи.

Хто може скористатися послугою

Нова опція доступна не для всіх, а лише для обмеженого кола компаній:

Підприємства з Єдиного переліку ОПК.

Компанії зі статусом критично важливих для забезпечення потреб Збройних Сил України.

Подати заяву може керівник, підписант або офіційно уповноважена особа компанії.

Як оформити бронювання онлайн

Процедура повністю цифровізована і проходить на порталі "Дія":

Авторизація: увійдіть за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису).

Вибір послуги: перейдіть до розділу "Бронювання працівників".

Опція: під час подання виберіть категорію "Працівники із порушенням військового обліку".

під час подання виберіть категорію " . Підпис: внесіть дані співробітників та підпишіть заяву.

Статус розгляду запиту з’явиться в особистому кабінеті заявника одразу після обробки даних.