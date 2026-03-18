Ждать 72 часа не придется: продление брони от мобилизации в "Дії" ускорили в три раза

18:54 18.03.2026 Ср
2 мин
Как продлить бронь своих работников через "Дію"?
Иван Носальский
Иллюстративное фото: продлить бронь от мобилизации через "Дію" теперь можно быстрее (Виталий Носач, РБК-Украина)

Руководители компаний смогут намного быстрее продлевать бронирование от мобилизации своих сотрудников. Теперь эта процедура не будет занимать 72 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" в Facebook.

Бронировать от мобилизации будут по-новому: в МОУ объяснили, как будет работать механизм

Раньше для того, чтобы продлить бронь сотруднику, нужно было ждать 72 часа. Это создавало для бизнеса лишние риски и паузы в работе.

"Сейчас все иначе, продлить бронирование можно онлайн на портале "Дія" и весь процесс занимает до 24 часов, а статус работников обновляется вовремя без аннулирований и задержек", - сказано в сообщении.

Как продлить бронь через "Дію"

Для того, чтобы воспользоваться услугой продления бронирования, необходимо:

  • авторизоваться на портале "Дія" как руководитель или уполномоченное лицо/подписант;
  • выбрать услугу услугу "Продление бронирования работников";
  • проверить данные о компании;
  • добавить работников для продления;
  • подписать заявку квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Подать заявку могут:

  • компании из Единого перечня;
  • руководители, подписанты или уполномоченные лица ;
  • для работников с действующим бронированием без изменения роли.

Если сроки бронирования завершились или роль работника изменилась, необходимо подать стандартное заявление о бронировании.

Бронирование украинцев в розыске

К слову, недавно в "Дію" добавили возможность для предприятий ОПК бронировать тех сотрудников, которые нарушили правила воинского учета.

Речь о мужчинах, которые находятся в розыске территориальных центров комплектования.

