Ждать 72 часа не придется: продление брони от мобилизации в "Дії" ускорили в три раза
Руководители компаний смогут намного быстрее продлевать бронирование от мобилизации своих сотрудников. Теперь эта процедура не будет занимать 72 часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" в Facebook.
Раньше для того, чтобы продлить бронь сотруднику, нужно было ждать 72 часа. Это создавало для бизнеса лишние риски и паузы в работе.
"Сейчас все иначе, продлить бронирование можно онлайн на портале "Дія" и весь процесс занимает до 24 часов, а статус работников обновляется вовремя без аннулирований и задержек", - сказано в сообщении.
Как продлить бронь через "Дію"
Для того, чтобы воспользоваться услугой продления бронирования, необходимо:
- авторизоваться на портале "Дія" как руководитель или уполномоченное лицо/подписант;
- выбрать услугу услугу "Продление бронирования работников";
- проверить данные о компании;
- добавить работников для продления;
- подписать заявку квалифицированной электронной подписью (КЭП).
Подать заявку могут:
- компании из Единого перечня;
- руководители, подписанты или уполномоченные лица ;
- для работников с действующим бронированием без изменения роли.
Если сроки бронирования завершились или роль работника изменилась, необходимо подать стандартное заявление о бронировании.
Бронирование украинцев в розыске
К слову, недавно в "Дію" добавили возможность для предприятий ОПК бронировать тех сотрудников, которые нарушили правила воинского учета.
Речь о мужчинах, которые находятся в розыске территориальных центров комплектования.