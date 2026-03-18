Ждать 72 часа не придется: продление брони от мобилизации в "Дії" ускорили в три раза

Руководители компаний смогут намного быстрее продлевать бронирование от мобилизации своих сотрудников. Теперь эта процедура не будет занимать 72 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" в Facebook.

Раньше для того, чтобы продлить бронь сотруднику, нужно было ждать 72 часа. Это создавало для бизнеса лишние риски и паузы в работе.

"Сейчас все иначе, продлить бронирование можно онлайн на портале "Дія" и весь процесс занимает до 24 часов, а статус работников обновляется вовремя без аннулирований и задержек", - сказано в сообщении.

Как продлить бронь через "Дію"

Для того, чтобы воспользоваться услугой продления бронирования, необходимо:

авторизоваться на портале "Дія" как руководитель или уполномоченное лицо/подписант;

выбрать услугу услугу "Продление бронирования работников";

проверить данные о компании;

добавить работников для продления;

подписать заявку квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Подать заявку могут:

компании из Единого перечня;

руководители, подписанты или уполномоченные лица ;

для работников с действующим бронированием без изменения роли.

Если сроки бронирования завершились или роль работника изменилась, необходимо подать стандартное заявление о бронировании.