"Чекає Севастополь, чекає Камчатка". Данілов опублікував інтригуюче відео випробувань озброєння

На опублікованих кадрах видно, що випробування відбувались вночі. Данілов не вказав, яку саме зброю випробовували і де це відбувалось. Однак повідомив, що випробування відбувалися в рамках ракетної програми президента та були успішними.

"Випробування успішні, застосування ефективне", - написав він.

Секретар РНБО підписав відео словами "Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…" - це слова з пісні "Там за туманами" російської групи "ЛЮБЕ", яка є улюбленою групою російського диктатора Володимира Путіна. Цікавий і той факт, що в українському інфопросторі дана пісня асоціюється зі звільненням від російських окупантів.

Зокрема, у соцмережах її часто використовують як супровід до відео з вибухами у Росії, які останнім часом відбуваються все частіше.

Знищення С-400 в Криму

23 серпня в Оленівці, на заході Криму, пролунало близько 7 вибухів, внаслідок чого піднявся густий клуб диму. Пізніше стало відомо про те, що удар припав на військову частину росіян.

В розвідці додали, що нашим воїнам вдалось знищити комплекс С-400 "Тріумф" у Криму.

Як розповіла на наступний день речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, окрім "Тріумфу", військові знищили або ж пошкодили ще три ворожі пускові установки С-300.

Пізніше з'явилась інформація, що для знищення "Тріумфу" могли використати ракети українського виробництва "Нептун". Також у ЗМІ з'явилась інформація, що Україна вдосконалює ракети "Нептун", щоб вони могли долетіти до Москви та інших віддалених регіонів Росії.

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