"Ждет Севастополь, ждет Камчатка". Данилов опубликовал интригующее видео испытаний вооружения

На опубликованных кадрах видно, что испытания, проходили ночью. Данилов не указал, какое оружие испытывали и где это происходило. Однако сообщил, что испытания проходили в рамках ракетной программы президента и были успешными.

"Испытания успешны, применение эффективно", - написал он.

Секретарь СНБО подписал видео словами "Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…" - это слова из песни "Там за туманами" российской группы "ЛЮБЭ", которая является любимой группой российского диктатора Владимира Путина. Интересен и тот факт, что в украинском инфопространстве данная песня ассоциируется с освобождением от российских окупантов.

В частности, в соцсетях ее часто используют как сопровождение видео с взрывами в России, которые в последнее время происходят все чаще.

Уничтожение С-400 в Крыму

23 августа в Оленовке, на западе Крыма, раздалось около 7 взрывов, в результате чего поднялся густой клуб дыма. Позже стало известно о том, что удар пришелся на воинскую часть россиян.

В разведке добавили, что нашим воинам удалось уничтожить комплекс С-400 "Триумф" в Крыму.

Как рассказала на следующий день спикера Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, кроме "Триумфа", военные уничтожили или повредили еще три вражеских пусковых установки С-300.

Позже появилась информация, что для уничтожения "Триумфа" могли использовать ракеты украинского производства "Нептун". Также в СМИ появилась информация, что Украина усовершенствует ракеты "Нептун", чтобы они могли долететь до Москвы и других отдаленных регионов России.

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