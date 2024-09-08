Чекає "сюрприз". Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні

Понеділок, 9 вересня

У понеділок, 9 вересня, в Україні дощі з грозами пройдуть в Чернігівській,Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській областях та в Криму.

Температура повітря вдень буде +24...+27 градусів. Вночі холодніше всього буде в Сумській, Житомирській, Рівненській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Тернопільській областях - від +9 градусів.

В Києві очікується невелика хмарність, без опадів в день+25...+27 градусів, вночі +11...+13.

Погода в Україні 9 вересня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 10 вересня

У вівторок, 10 вересня, дощі з грозами пройдуть по кордону України, захопивши лише захід та схід. При цьому на заході опади пройдуть не тільки в прикордонних регіонах. А саме:

в Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Рівненській;

Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, на Закарпатті;

Харківській, Луганській, Донецькій області, Запорізькій областях.

Вдень найтепліше буде в Донецькій області, до +28 градусів, а вночі термометри мінімальні +9 градусів покажуть в Сумській області.

В Києві очікується мінлива хмарність без істотних опадів, вдень +23...+25, вночі +11...+13 градусів.

Погода в Україні 10 вересня (meteo.gov.ua)

Середа, 11 вересня

В середу, 11 вересня, дощі пройдуть майже по всій території України, тому простіше назвати регіони, де опадів не буде. А саме:

в Харківській, Донецькій, Луганській;

Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму.

Найтепліше вдень, попри дощі, буде в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях, до +29 градусів.

Вночі холодніше всього буде в західних регіонах України, від +12 градусів. В Києві теж пройдуть дощі, вдень буде до +27, вночі від +15 градусів.

Погода в Україні 11 вересня (meteo.gov.ua)

Четвер, 12 вересня

У четвер, 12 вересня, в Україні не знайдеться жодного сухого регіону. По всій Україні пройдуть дощі, щоправда, без гроз.

Максимально, до +29 градусів, удень температура підніметься у східних та південно-східних областях - Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській. Навіть на півдні буде максимально до +28 - у Криму, Херсонській області. Наприклад, у Миколаївській буде до +27, а на Одещині - до +25.

Вночі буде досить холодно. Мінімальні +9, +10 градусів очікуються на заході - у Волинській, Рівненській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській областях.

У Києві також без дощів не обійдеться, вдень +21...+23 градусів, вночі +15...+17.

Погода в Україні 12 вересня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 13 вересня

У п'ятницю, 13 вересня, у частині регіонів також не обійдеться без опадів. Дощів не буде:

у Донецькій, Луганській, Харківській;

у Сумській, Чернігівській, Київській;

у Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській.

При цьому саме в цих регіонах буде найспекотніше. Наприклад, вдень у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях очікується +30 градусів.

Найхолодніше вдень буде на заході та на Одещині, до +25. Вночі мінімальна температура буде на тому ж заході, від +12, +13 градусів.

У Києві без опадів, вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Погода в Україні 13 вересня (meteo.gov.ua)