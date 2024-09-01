Прийде похолодання? Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні
На новому робочому тижні в Україні утримається тепла погода, яку розбавлять дощі з грозами. Поки зниження "плюсів" буде простежуватися виключно вночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Понеділок, 2 вересня
В понеділок, 2 вересня, в Україні дощі з грозами пройдуть в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. На решті території України - мінлива хмарність, без опадів.
Найтепліше вдень буде в Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях, до +33 градусів.
Найхолодніше вночі буде в західних регіонах, до +14 градусів. А в Києві - мінлива хмарність, але без опадів, вдень +30...+32, вночі +18...+20.
Погода в Україні 2 вересня (meteo.gov.ua)
Вівторок, 3 вересня
У вівторок, 3 вересня, в Україні дощі пройдуть в Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Полтавській областях та в Криму.
Вдень температура повітря буде найвищою в Миколаївській, Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській областях, до +32 градусів.
А вночі холодніше всього буде в Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській областях, до +14.
В Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, вдень +28...+30, вночі +17...+19 градусів.
Погода в Україні 3 вересня (meteo.gov.ua)
Середа, 4 вересня
В середу, 4 вересня, в Україні дощі з грозами пройдуть в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та в Криму.
Максимально температура повітря вдень підніметься в Луганській області та на Закарпатті, до +30 градусів.
Вночі на заході стовпчики термометрів покажуть мінімальні +13 градусів - у Львівській та Івано-Франківській областях. В Києві буде мінлива хмарність, без істотних опадів, вдень - +27...+29 градусів, вночі +17...+19.
Погода в Україні 4 вересня (meteo.gov.ua)
Четвер, 5 вересня
У четвер, 5 вересня, в Україні дощі з грозами пройдуть в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій областях та в Криму. На решті території - мінлива хмарність, без опадів.
Максимальна спека, до +30 градусів вдень, встановиться на Закарпатті. Вночі рекорди по мінімальній температурі поб'ють теж західні області - у Львівській, Івано-Франківській областях буде до +13.
В Києві знову буде мінлива хмарність, без істотних опадів, вдень +27...+29 градусів, вночі до +18.
Погода в Україні 5 вересня (meteo.gov.ua)
П'ятниця, 6 вересня
В п'ятницю, 6 вересня, дощі з грозами пройдуть в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій області та в Криму. На решті території буде без опадів, хоча і мінлива хмарність.
Вдень температурні показники будуть в межах +25...+28 градусів. Вночі найхолодніше буде у Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській області та на Закарпатті, до +13 градусів.
В Києві буде без опадів, вдень +26...+28 грдусів, вночі +15...+17.
Погода в Україні 6 вересня (meteo.gov.ua)
Погода в Україні в перший місяць осені
Раніше синоптики розповідали, що погода на початку вересня ще потішить теплом, причому може стояти справжня спека до +35...+36 градусів.
Але надовго така погода не затримається. За даними синоптика Наталки Діденко, похолодання прийде в Україну вже з 3 вересня. При цьому за її прогнозом, в Україні вже спостерігається молоде "бабине літо". Воно триватиме до 11 вересня.
Цікаво й те, що синоптики вважають, що заморозки у вересні 2024 можливі на всій території України.
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