Прийде похолодання? Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні

На новому робочому тижні в Україні утримається тепла погода, яку розбавлять дощі з грозами. Поки зниження "плюсів" буде простежуватися виключно вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Понеділок, 2 вересня

В понеділок, 2 вересня, в Україні дощі з грозами пройдуть в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. На решті території України - мінлива хмарність, без опадів.

Найтепліше вдень буде в Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях, до +33 градусів.

Найхолодніше вночі буде в західних регіонах, до +14 градусів. А в Києві - мінлива хмарність, але без опадів, вдень +30...+32, вночі +18...+20.

Погода в Україні 2 вересня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 3 вересня

У вівторок, 3 вересня, в Україні дощі пройдуть в Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Полтавській областях та в Криму.

Вдень температура повітря буде найвищою в Миколаївській, Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській областях, до +32 градусів.

А вночі холодніше всього буде в Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській областях, до +14.

В Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, вдень +28...+30, вночі +17...+19 градусів.

Погода в Україні 3 вересня (meteo.gov.ua)

Середа, 4 вересня

В середу, 4 вересня, в Україні дощі з грозами пройдуть в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та в Криму.

Максимально температура повітря вдень підніметься в Луганській області та на Закарпатті, до +30 градусів.

Вночі на заході стовпчики термометрів покажуть мінімальні +13 градусів - у Львівській та Івано-Франківській областях. В Києві буде мінлива хмарність, без істотних опадів, вдень - +27...+29 градусів, вночі +17...+19.

Погода в Україні 4 вересня (meteo.gov.ua)

Четвер, 5 вересня

У четвер, 5 вересня, в Україні дощі з грозами пройдуть в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій областях та в Криму. На решті території - мінлива хмарність, без опадів.

Максимальна спека, до +30 градусів вдень, встановиться на Закарпатті. Вночі рекорди по мінімальній температурі поб'ють теж західні області - у Львівській, Івано-Франківській областях буде до +13.

В Києві знову буде мінлива хмарність, без істотних опадів, вдень +27...+29 градусів, вночі до +18.

Погода в Україні 5 вересня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 6 вересня

В п'ятницю, 6 вересня, дощі з грозами пройдуть в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій області та в Криму. На решті території буде без опадів, хоча і мінлива хмарність.

Вдень температурні показники будуть в межах +25...+28 градусів. Вночі найхолодніше буде у Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській області та на Закарпатті, до +13 градусів.

В Києві буде без опадів, вдень +26...+28 грдусів, вночі +15...+17.

Погода в Україні 6 вересня (meteo.gov.ua)