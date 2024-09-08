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Ждет "сюрприз". Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Фото: синоптики рассказали о погоде на 9-13 сентября в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Новая рабочая неделя принесет украинцам неприятный "сюрприз". Потому что, в отличие от прошлой, Украину зальют дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Понедельник, 9 сентября

В понедельник, 9 сентября, в Украине дожди с грозами пройдут в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской областях и Крыму.

Температура воздуха днем будет +24...+27 градусов. Ночью холоднее всего будет в Сумской, Житомирской, Ровенской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской областях - от +9 градусов.

В Киеве ожидается небольшая облачность, без осадков в день +25...+27 градусов, ночью +11...+13.

Погода в Украине 9 сентября (meteo.gov.ua)

Вторник, 10 сентября

Во вторник, 10 сентября, дожди с грозами пройдут по границе Украины, захватив только запад и восток. При этом на западе осадки пройдут не только в приграничных регионах. А именно:

  • в Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Ровенской;
  • Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Закарпатье;
  • Харьковской, Луганской, Донецкой области, Запорожской областей.

Днем теплее всего будет в Донецкой области, до +28 градусов, а ночью термометры минимальные +9 градусов покажут в Сумской области.

В Киеве ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем ​​+23...+25, ночью +11...+13 градусов.

Погода в Украине 10 сентября (meteo.gov.ua)

Среда, 11 сентября

В среду, 11 сентября, дожди пройдут почти по всей территории Украины, поэтому проще назвать регионы, где осадков не будет. А именно:

  • в Харьковской, Донецкой, Луганской;
  • Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму.

Теплее всего днем, несмотря на дожди, будет в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях, до +29 градусов.

Ночью будет холоднее всего в западных регионах Украины, от +12 градусов. В Киеве тоже пройдут дожди, днем ​​будет до +27, ночью от +15 градусов.

Погода в Украине 11 сентября (meteo.gov.ua)

Четверг, 12 сентября

В четверг, 12 сентября, в Украине не найдется ни одного сухого региона. По всей Украине пройдут дожди, правда без гроз.

Максимально, до +29 градусов, днем температура поднимется в восточных и юго-восточных областях - Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской. Даже на юге будет максимально до +28 - в Крыму, Херсонской области. К примеру, в Николаевской будет до +27, а в Одесской - до +25.

Ночью будет достаточно холодно. Минимальные +9, +10 градусов ожидаются на западе - в Волынской, Ровенской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областях.

В Киеве тоже без дождей не обойдется, днем +21...+23 градусов, ночью +15...+17.

Погода в Украине 12 сентября (meteo.gov.ua)

Пятница, 13 сентября

В пятницу, 13 сентября, в части регионов также не обойдется без осадков. Дождей не будет:

  • в Донецкой, Луганской, Харьковской;
  • в Сумской, Черниговской, Киевской;
  • в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской.

При этом, именно в этих регионах будет жарче всего. Например, днем в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях ожидаются +30 градусов.

Холоднее всего днем будет на западе и в Одесской области, до +25. Ночью минимальной температура будет на том же западе, от +12, +13 градусов.

В Киеве будет без осадков, ночью +15...+17 градусов, днем +26...+28 градусов.

Погода в Украине 13 сентября (meteo.gov.ua)

Погода в Украине в сентябре 2024

Начало осени в Украине выдалось настолько теплым, что синоптики, несмотря на сентябрь за окном, заявили, что в Украине продолжается метеорологическое лето.

При этом синоптики уверяют, что осень еще может успеть наверстать упущенное, даже несмотря на то, что обещанного похолодания в Украине пока так и не случилось.

Интересно, что синоптики не питают иллюзий насчет погоды в сентябре. Они считают, что кроме постепенного похолодания, в Украине возможны заморозки.

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