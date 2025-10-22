В Чехії закликали дати Україні боєприпаси і ППО до настання зими: інакше буде криза

"Нічний напад Росії на Україну - це ще один доказ того, що Путін хоче війни. Він висміює пропозиції щодо припинення вогню. Саме тому путінізм потрібно зупинити", - зазначив міністр.

Ліпавський додав, що потрібно посилювати безпеку України та Європи. Потрібні системи ППО, боєприпаси та обладнання для енергетики, щоб зірвати російський терор.

"Зміцнити українську та європейську безпеку. Поставити Україні боєприпаси, системи протиповітряної оборони та енергетичне обладнання до наближення зими. Інакше ми ризикуємо гуманітарною кризою в Європі", - резюмував міністр.