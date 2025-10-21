У Чехії стартував збір коштів на українську балістичну ракету "Фламінго"

Сьогодні, 21 жовтня, чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") розпочала збір коштів на купівлю української балістичної ракети "Фламінго".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ініціативи.
Волонтери повідомили, що компанія-розробник ракети Fire Point дозволила придбати її. Розрахована вартість "Фламінго" становить майже 600 тисяч доларів.
"Після оплати ракета буде передана Збройним силам України. Вони вирішать, коли її використовувати, і визначать для неї ціль. Можливо, незабаром ми дізнаємося, куди вона долетіла", - розповіли вони.
Після придбання ракети волонтери планують назвати її DANA 1 на честь Дани Драбової - політика та фізика з Чехії, померлої на початку жовтня.
Ракету FP-5 "Фламінго" українського виробництва було офіційно представлено кілька місяців тому. Вона має понад тонну вибухівки, а дальність польоту становить до 3 000 км.
Британське видання The Economist повідомило, що вартість одного запуску "Фламінго" обходиться в 500 000 євро. Для порівняння, американська крилата ракета Tomahawk точніша, проте коштує 2 млн євро за одиницю.
Виробник Fire Point спершу заявив про виготовлення 30 одиниць на місяць, проте наразі цей показник становить вже 50 одиниць на місяць.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Україна вже розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго".
Зазначимо, українські військові почали використовувати ракети "Фламінго" для завдання ударів по важливих об'єктах в Росії.
РБК-Україна також писало, що Україна застосувала три ракети "Фламінго" для удару по базі розвідки ФСБ в окупованому Криму.