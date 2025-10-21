В Чехии стартовал сбор средств на украинскую баллистическую ракету "Фламинго"

Что известно о "Фламинго"

Ракета FP-5 "Фламинго" украинского производства была официально представлена несколько месяцев назад. Она имеет более тонны взрывчатки, а дальность полета составляет до 3 000 км.

Британское издание The Economist сообщило, что стоимость одного запуска "Фламинго" обходится в 500 000 евро. Для сравнения, американская крылатая ракета Tomahawk более точная, однако стоит 2 млн евро за единицу.

Производитель Fire Point сначала заявил об изготовлении 30 единиц в месяц, однако сейчас этот показатель составляет уже 50 единиц в месяц.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Украина уже начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго".

Отметим, украинские военные начали использовать ракеты "Фламинго" для нанесения ударов по важным объектам в России.

РБК-Украина также писало, что Украина применила три ракеты "Фламинго" для удара по базе разведки ФСБ в оккупированном Крыму.