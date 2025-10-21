RU

В Чехии стартовал сбор средств на украинскую баллистическую ракету "Фламинго"

Фото: волонтеры приобретут "Фламинго" и передадут ВСУ для удара по РФ (Fire Point)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 21 октября, чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина") начала сбор средств на покупку украинской баллистической ракеты "Фламинго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт инициативы.

Волонтеры сообщили, что компания-разработчик ракеты Fire Point разрешила приобрести ее. Рассчитанная стоимость "Фламинго" составляет почти 600 тысяч долларов.

"После оплаты ракета будет передана Вооруженным силам Украины. Они решат, когда ее использовать, и определят для нее цель. Возможно, вскоре мы узнаем, куда она долетела", - рассказали они.

После приобретения ракеты волонтеры планируют назвать ее DANA 1 в честь Даны Драбовой - политика и физика из Чехии, умершей в начале октября.

 

Что известно о "Фламинго"

Ракета FP-5 "Фламинго" украинского производства была официально представлена несколько месяцев назад. Она имеет более тонны взрывчатки, а дальность полета составляет до 3 000 км.

Британское издание The Economist сообщило, что стоимость одного запуска "Фламинго" обходится в 500 000 евро. Для сравнения, американская крылатая ракета Tomahawk более точная, однако стоит 2 млн евро за единицу.

Производитель Fire Point сначала заявил об изготовлении 30 единиц в месяц, однако сейчас этот показатель составляет уже 50 единиц в месяц.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Украина уже начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго".

Отметим, украинские военные начали использовать ракеты "Фламинго" для нанесения ударов по важным объектам в России.

РБК-Украина также писало, что Украина применила три ракеты "Фламинго" для удара по базе разведки ФСБ в оккупированном Крыму.

