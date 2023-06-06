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У Чехії порівняли підрив Росією Каховської ГЕС зі зброєю масового знищення

Фото: у Чехії порівняли підрив Росією Каховської ГЕС зі зброєю масового знищення (maxar)
Автор: Наталія Кава

Підрив Каховської ГЕС Росією та затоплення українських територій можна прирівняти до зброї масового знищення.

Як пише РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у Twitter.

За його словами, така російська жорстокість має бути засуджена, а всі винні мають бути покарані.

"Росія продовжує розсовувати межі своєї агресії. Атаку на Новокаховську дамбу над житловими кварталами можна порівняти із застосуванням зброї масового ураження проти мирного населення. Ця жорстокість буде засуджена і покарана", - написав він.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на вівторок, 6 червня, росіяни підірвали Каховську ГЕС. При цьому прокремлівські пропагандисти і влада РФ почали активно звинувачувати в цьому Україну. Влада нашої країни вже відкинула всі вкиди ворога.

При цьому через дії окупантів у Херсонській області може затопити близько 80 населених пунктів.

В українській розвідці зазначили, що окупанти дистанційно підірвали Каховську ГЕС.

В Міноборони зазначили, що підривом дамби росіяни хотіли призупинити деокупацію, але отримали протилежний ефект.

Попри це секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що ніщо і ніхто не зупинить звільнення України, час якого настав.

Окрім того, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв також заявив, що українське військове командування передбачало підрив Каховської ГЕС, тому це не зашкодить наступу Сил оборони.

Детальніше про наслідки катастрофи читайте у матеріалі РБК-Україна.

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