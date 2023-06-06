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В Чехии сравнили подрыв Россией Каховской ГЭС с оружием массового поражения

Фото: в Чехии сравнили подрыв Россией Каховской ГЭС с оружием массового уничтожения (maxar)
Автор: Наталья Кава

Подрыв Каховской ГЭС по России и затопление украинских территорий можно приравнять к оружию массового уничтожения.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский вTwitter .

По его словам, такая российская жестокость должна быть осуждена, а все виновные должны быть наказаны.

"Россия продолжает раздвигать границы своей агрессии. Атаку на Новокаховскую дамбу над жилыми кварталами сравнима с применением оружия массового поражения против мирного населения. Эта жестокость будет осуждена и наказана", - написал он.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на вторник, 6 июня, россияне взорвали Каховскую ГЭС. При этом прокремлевские пропагандисты и власти РФ начали активно винить в этом Украину. Власти нашей страны уже отвергли все вбросы врага.

При этом из-за действий окупантов в Херсонской области может затопить около 80 населенных пунктов.

В украинской разведке отметили, что кафиры дистанционно взорвали Каховскую ГЭС .

В Минобороны отметили, что подрывом дамбы россияне хотели приостановить деоккупацию, но получили обратный эффект.

Несмотря на это, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ничто и никто не остановит увольнение Украины, время которого наступило.

Кроме того, командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев также заявил, что украинское военное командование предполагало подрыв Каховской ГЭС, поэтому это не повредит наступлению Сил обороны.

Детальнее о последствиях катастрофы читайте в материале РБК-Украина.

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ЧехияКаховская ГЭСВойна России против Украины